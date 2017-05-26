СМИ узнали, когда Усик проведет следующий бой

В августе, 12 мая, в Одессе чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик проведет защиту своего титула.

Об этом пишет Champion, ссылаясь на данные источника в окружении боксера.

В то же время издание уточнило, что поединок должен состояться 12 числа на стадионе "Черноморец".

"… поиски соперника для Усика на этот бой продолжаются", — отметил источник журналистов.

Напомним, в апреле Александр Усик защитил чемпионский титул в бою с американцем Майклом Хантером-младшим, победив его единогласным решением судей. Позже спортсмен бросил вызов чемпиону мира по версиям WBC — латышу Майрису Бриедису.