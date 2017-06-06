"Этого нельзя было допустить". Суркис назвал большую ошибку Реброва

Накануне финального матча на Кубок Украины бывший гавный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров допустил важную ошибку.

Об этом заявил президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".

По его словам, в матче чемпионата страны с "Олимпиком", который предшествовал игре с "горняками", Ребров неоправданно внес глобальные изменения в состав.

"Ребров, готовясь к этой игре, совершил, с моей точки зрения, большую ошибку, передернув состав во встрече с "Олимпиком". Лично мне было неприятно, что в юбилейный год, да еще и в день рождения клуба, мы проиграли такому сопернику! Этого, считаю, нельзя было допустить! Ведь есть же клубное имя, история! Можно было бы сказать, что готовили команду к финалу, и поэтому внесли коррективы в состав. Но оправдания эти работают, когда ты в итоге добиваешься цели, ради которой идешь на риск. Когда же не добиваешься — слова остаются всего лишь словами", — сказал Суркис.

Напомним, ранее Шевченко оценил работу Реброва у руля "Динамо".