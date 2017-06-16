Боксер Иван Голуб: "Мы настраиваемся на победу, не рассматриваем другие варианты"

Бывший "Украинский атаман", полусредневес Иван Голуб (13—0, 11 КО), который уже несколько лет тренируется в бруклинском зале, а 30 июня проведет поединок против Джамонтея Кларка (11—0; 7 КО), рассказал о своей подготовке к бою и о том, почему не может без сладкого даже в период жесткой диеты.

— Что ты знаешь о своем следующем сопернике?

— Джамонтей Кларк — достаточно нестандартный боксер в моей весовой категории. Он высокий и обладает большим размахом рук. Могу сказать, что это будет не совсем простой, но интересный бой.

— Когда тебе говорят имя соперника и дату боя за полтора месяца, этого хватает для нормального настроя на конкретного боксера и данный поединок?

— За полтора месяца — слишком хорошо. Обычно я узнаю за две недели. На этом уровне у меня не было иначе. Приходится импровизировать и укладываться в короткие сроки.

— Что важно для боксера за две недели до боя. Большую роль играет психологический момент?

— На этом этапе начинается основная работа по сгонке веса. Здесь важно найти баланс между правильной диетой и тренировками, ведь подойти к поединку нужно на пике своих сил, а пустой желудок может сильно помешать. Знаете, есть слоган: "Ты — не ты, когда голоден". Это судьба боксера. Лично мне нужны небольшие поблажки в еде больше в психологическом плане. Чуть-чуть сладкого помогает снять усталость после тренировки и поднять настроение. Хорошо, что сейчас производители спортивного питания много вариантов предлагают для сладкоежек: и печенье, и шоколад, и многое другое с высоким содержанием протеина.

— Сколько нужно времени, чтобы выбрать тактику по отношению к сопернику? День, два, месяц, три недели?

— Все зависит от уровня бокса. Конечно, к любому сопернику нужно подходить со всей серьезностью, но однозначного ответа нет. Есть разные стили, параметры оппонентов и такие понятия, как "удобный" и "неудобный" боксер. Кто-то имеет преимущество в бою с высокими, кто-то с низкими. Может не совсем подходить та или иная школа бокса. Слишком много переменных, включая человеческий фактор. Чем больше времени на подготовку, тем лучше. Приходится подстраиваться под сроки, которые есть.

— Как можно обманывать соперника, будучи левшой?

— Каких-то конкретных примеров я не назову. Все дело в неудобстве, особенно если до этого не приходилось боксировать с левшой. С любым оппонентом важнее скорость реакции и принятия решения на ринге. А для этого должна быть блестящая подготовка.

— Знаю, что буквально сегодня ты видел Джо Смита. Не спарринговал с ним?

— Да, видел его. Пересекались в одном зале. Но я с ним не работаю, так как он — правша. Мне сейчас помогает Маркус Браун.

— Как тебя настраивает на предстоящий бой тренер Андре Розье?

— Как всегда — на победу. Мы не рассматриваем другие варианты. И очень много трудимся.

— Перед боем ты придерживаешься строгой диеты, чтобы сделать определенный вес. Сразу после поединка, наверное, как и многие боксеры, срываешься и съедаешь….

— …все, что глаза увидят (смеется.— Прим. автора). Это торты, которые готовит моя супруга, много пиццы и пасты. Ну и шоколад. Напитками тоже грешу.

— Газировкой или алкогольными?

— "Джинджером" (речь идет об имбирном эле, англ. Ginger Ale. — Ред.). И "Колой". Куда без нее?

— Планы на лето?

— Оно будет ударным для меня. Из-за длительного простоя (9 месяцев —Прим. автора) нужно провести несколько боев. Отдых будет всего лишь несколько дней. Посмотрим по ситуации.