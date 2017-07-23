Украина завоевала первое "золото" на Всемирных играх-2017

Украинские сумоисты завоевали первое "золото" на Всемирных играх, которые в эти дни проходят в польском Вроцлаве.

Сумоистка Светлана Тросюк, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, 22 июля завоевала золотую медаль, сообщает Радио Свобода.

"Я еще на таком ажиотаже, не очень понимаю, что я первая. Я к этому очень долго шла. Это уже третьи мои Всемирные игры. К этому времени я была постоянно пятой. И вот наконец столь желанное "золото. Я всегда борюсь в низкой стойке ", — прокомментировала Тросюк свой успех.

На пути к "золоту" украинка в тяжелой встрече одержала победу над россиянкой Верой Коваль. Затем Тросюк не оставила шансов представительницам Норвегии, Японии и в финале встретилась со спортсменкой из Бразилии.

Еще одна сумоистка Марина Максименко добыла "бронзу" в средней весовой категории.

Ранее в скалолазании украинский спортсмен Даниил Болдырев завоевал "серебро".

Теперь в активе украинской сборной 5 медалей. В первый день соревнований представительницы подводного спорта выиграли две бронзовые награды.