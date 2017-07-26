Гол пяткой и мячи на финише. "Динамо" победило швейцарцев в квалификации ЛЧ, опубликовано видео

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА в котором киевское "Динамо" обыграло швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:1.

Киевляне открыли счет в первом тайме. На 15-й минуте игры в атаке "Динамо" Денису Гармашу не удалось прорваться к штрафной соперника, но мяч подхватил Андрей Ярмоленко, который приблизился к воротам и точно пробил мимо голкипера.

А на 34-й минуте Ярмоленко справа вошел в штрафную "Янг Бойз", несколькими финтами дезориентировал оппонента и сделал прострел на линию вратарской площадки, где Дьемерси Мбокани пяткой переправил мяч в ворота.

Во втором тайме "Динамо" имело больше преимущество, продолжало атаковать, но в самой концовке пропустило гол. Кристиан Фасснахт головой после подачи с фланга переправил мяч в ворота.

Впрочем, спустя минуту с небольшим, Денис Гармаш забил третий гол в ворота соперника и восстановил преимущество в два гола — 3:1.

"Динамо" — "Янг Бойз" 3:1

Голы: Ярмоленко, 15, Мбокани, 34, Гармаш, 90+3 — Фасснахт, 90

"Динамо": Коваль — Морозюк, Хачериди, Кадар, Вида — Сидорчук (Корзун, 65), Шепелев — Ярмоленко, Гармаш (Буяльский, 90+4), Гонсалес (Цыганков, 81) — Мбокани

"Янг Бойз": фон Бальмос — Мбабу, фон Берген, Нуху, Бенито (Лотомба, 76) — Раве, Эбишер (Бертоне, 62), Саного (Ассале, 51), Фасснахт — Оаро, Соу

Предупреждения: Нуху, фон Берген

Ответный матч состоится в Швейцарии через неделю.

Ранее Хацкевич заявлял, что игроки киевского "Динамо" готовятся к предстоящему матчу квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз" так же, как и к предыдущим встречам.



Фото: ФК "Динамо" (Киев).

Видео: ТСН.