Суркис требует письменных гарантий безопасности "Динамо" в Мариуполе

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что без письменных гарантий столичный клуб не будет играть в прифронтовом Мариуполе.

Об этом со ссылкой на FootballHub сообщает Tribuna.com.

"Я уже высказывал свою позицию. Мне как президенту клуба, который ответственен за свою команду, нужны не просто слова о том, что можно проводить матч в Мариуполе. Мне нужна гарантия безопасности.

Обещают обеспечить безопасность при передвижении из Запорожья в Мариуполь, и что сам матч пройдет без эксцессов.

Но должны быть письменные гарантии. В противном случае "Динамо" в Мариуполь не поедет", — сказал Суркис.

Напомним, "Динамо" уже обратилось в ФФУ и УПЛ с просьбой перенести матч с "Мауриполем" в другой город.

Глава МВД Арсен Аваков вчера заявил, что будет обеспечена безопасность всех матчей Премьер-лиги в Мариуполе.

У Маріуполі грати в футбол так само безпечно, як і в Києві. МВС забезпечить безпеку всіх матчів прем'єр-ліги в цьому чудовому місті! pic.twitter.com/FjMjFIwycc — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 26 июля 2017 г.

В ответ глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин взял под козырек и пообещал обеспечить безопасность матчей в Мариуполе.

Больше о проблеме читайте в авторской колонке Алексея Рыжкова: "Эфемерная безопасность, или Почему я против, чтобы "Динамо" и "Карпаты" играли в Мариуполе".