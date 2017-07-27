Играть на победу, использовать свой шанс. Анонс матчей "Олимпика" и "Александрии" в квалификации ЛЕ

В четверг, 27 июля, состоятся матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В Киеве донецкий "Олимпик" встретится с греческим ПАОКом, а в Румынии местная "Астра" примет "Александрию".

Уже в первом в истории "Олимпика" еврокубковом противостоянии жребий выбрал украинской команде очень непростого соперника — греческий ПАОК, пишет football.ua.

С одной стороны, это не самый лучший вариант для дебюта — встретиться с командой, которая явно превосходит тебя по крайней мере по опыту участия в континентальных турнирах. С другой — есть и положительные моменты: когда соперник тебя не знает, можно преподнести ему парочку неприятных сюрпризов, а в случае неудачи никому и в голову не придет заклеймить тебя позором. Ну и не стоит забывать о старинной мудрости: новичкам всегда везет.

Во время предсезонной подготовки подопечные Романа Санжара проиграли все три контрольные поединки, причем командам, которые уступают донетчанам по классу: "Колосу" из Коваливки (0:1), "Мариуполю" (1:3) и "Гелиосу" (1:2). Зато в стартовавшем чемпионате "Олимпик" обыграл еще одного участника еврокубков — "Александрию" (2:0) и сыграл вничью с "Зіркой" (0:0), и по итогам двух туров занимает третье место в турнирной таблице.

Летом в "Олимпике" произошла настоящая кадровая революция, и команде явно не хватает сыгранности. Зато в составе донетчан есть футболист, который не понаслышке знаком с греческим футболом — полузащитник Андрей Богданов, в сезоне-2014/2015 выступавший за "Эрготелис".

Знатоки украинского футбола есть и в составе ПАОКа — игрок сборной Украины Евгений Шахов и поигравший за "Черноморец" и "Днепр" Лео Матос. Оба они являются одними из лидеров своей нынешней команды, и во многом определяют ее игру.

ПАОК исповедует яркий, атакующий футбол, при этом не склонен к авантюризму, поскольку большинство игроков основного состава уже имеют немалый опыт в футболе вообще и еврокубках в частности.

Регулярный чемпионат в Греции еще не стартовал, а в контрольных поединках на предсезонных сборах успешные матчи ПАОК чередовал с неудачными: выиграл у нидерландского "Венло" (1:0) и кипрского "Анортосиса" (2:0), уступив бельгийскому "Генту" (0:2) и финалисту Лиги Европы-2016/2017 "Аяксу" (2:4).

Ориентировочные составы

"Олимпик": Махарадзе — Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Немчанинов — Шестаков, Богданов, Цимбалюк, Моха — Хомутов, Биленький.

ПАОК: Рей — Лео Матос, Варела, Пунгурас, Леовац — Шахов, Каньяс, Бисесвар, Варда — Прийович, Мак.

Слова:

Роман Санжар, тренер "Олимпика":

"Для нас матч с ПАОКом будет сложным, ведь мы будем соперничать с именитой командой. Однако то, что это наш первый опыт в еврокубках, нас очень мотивирует. Наш соперник — команда с сильной линией атаки, в которой я бы выделил Роберта Мака, Кампуша, Александара Прийовича и Лео Матоса — лидера по количеству забитых мячей и голевых передач. ПАОК — команда высокого уровня с богатым опытом выступлений в еврокубках, но в нашем чемпионате тоже есть сильные клубы, которые мы обыгрывали. Поэтому мы будем играть только на победу. Это будет сложно, но мы постараемся использовать свой шанс".

"Делать прогнозы смысла нет, ведь мы находимся не в лучших кондициях. Ушла большая группа игроков, пришли новые ребята, которые пока только привыкают к нашим требованиям. Но я доволен самоотдачей всех ребят и их психологическим состоянием. Мы тщательно разобрали соперника, хотя, в отличие от соперников по чемпионату Украины, информации о ПАОКе все-таки недостаточно. Еще один отрицательный момент — в Киеве мало наших болельщиков, а фанаты всегда мотивируют и команду и тренера. Но мы уже привыкли к такой ситуации. В любом случае, нашей задачей является пройти как можно дальше в Лиге Европы".

Александар Станоевич, тренер ПАОКа:

"ПАОК сейчас находится в прекрасной форме, поэтому мы надеемся только на победу. У нас есть преимущество перед "Олимпиком", поскольку у нас есть опыт выступления в еврокубках. К тому же состав команды не сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном".

"Я не стану называть конкретную цель для нас, мы находимся в процессе создания мощной команды. Однако надеемся выступить достойно. Какой-то специальной подготовки к Олимпику мы не проводили, будем действовать в привычном ключе и стандартном составе".

"Хочу отметить вашего земляка Евгения Шахова. Он очень важный игрок нашей команды, который хорошо проявил себя в прошлом сезоне. Особо отмечу его возможность забивать как во время опасных моментов у ворот соперника, так и неожиданными дальними ударами".

В своей второй в истории еврокубковой кампании "Александрия" постарается преодолеть третий квалификационный раунд, одолев румынскую "Астру".

За свою недолгую еврокубковую историю "Александрия" потерпела два поражения в двух матчах. Год назад дебютанта континентальных турниров дважды обыграл хорватский "Хайдук" с общим счетом 1:6. Почему бы на сей раз команде Владимира Шарана не попробовать вкус побед на европейской арене?

Готовясь к сезону, "Александрия" провела пять спаррингов и проиграла лишь один — нидерландскому АЗ (1:3). Зато с земляками "Астры", "Стяуа", удалось сыграть вничью (1:1). Также вничью завершился поединок против еще одного опытнейшего еврокубкового бойца — "Панатинаикоса" (0:0). А обыграть александрийцы смогли "Кремень" и "Витесс" из Нидерландов с одинаковым счетом 2:0.

Не слишком удачный старт в чемпионате Украины (поражение от "Олимпика" — 0:2 и сухая ничья с "Вересом") не должен особо настораживать поклонников команды, ведь тренер "Александрии" не скрывает, что в данный момент приоритетом его команды является Лига Европы.

В Румынию Шаран взял 20 футболистов. Остались в Украине травмированные Антон Шендрик и Артем Щедрый, а Андрей Цуриков, несмотря на микроповреждение, все же полетел с командой, но вопрос с его возможным участием в матче будет решаться непосредственно перед игрой.

У "Астры" нынешним летом игровой практики было побольше, ведь команда стартовала в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. На предыдущем этапе соперник "Александрии" прошел "Зиру", обыграв азербайджанцев дома (3:1) и отстояв ничью в гостах (0:0). Румыны сыграли четыре контрольных матча, в которых одержали одну победу и потерпели три поражения. В национальном первенстве "Астра" выиграла в первом туре у "Шепши" (1:0), а затем уступила "Волунтари".

Глядя на состав хозяев, невозможно не отметить в нем 32-летнего нападающего Антони Ле Таллека, который в начале 2000-х выступал за "Ливерпуль" и "Сандерленд", сыграв за три сезона в Англии 46 матчей во всех турнирах (4 гола).

Ориентировочные составы

"Астра": Илиев — Польчак, Дандя, Эрико, Мрзляк, Белу — Стан, Никоарэ, Маркиньос, Ионицэ — Чипирлиу.

"Александрия": Панькив — Чеботаев, Гитченко, Басов, Бацула — Каленчук, Запорожан, Козак, Грицук, Полярус — Ситало.

Слова

Владимир Шаран, тренер "Александрии":

"Мы очень тщательно готовимся к матчу. Откровенно говоря, даже немного заждались, ведь мы начали подготоаку к нему еще на предсезонных сборах. И хотя чемпионат Украины уже начался, главная наша задача в данный момент — Лига Европы. Мы просматривали матчи "Астры", знаем ее сильные и слабые стороны. Это хорошая команда с техничными исполнителями. Надеюсь, завтра будет интересный матч. Я настраиваю ребят на боевую игру. Главное, чтобы они были психологически стойкими".

Эдуард Йорданеску, тренер "Астры":

"Будем надеяться, что мы пройдем "Александрию" и попадем в раунд плей-офф. Будет непросто, но мы собираемся как можно дольше выступать в Лиге Европы, поэтому отнесемся очень серьезно именно к первому матчу, в котором собираемся обеспечить себе успех в двухраундовой дуэли. Надеюсь, болельщики нам в этом помогут".

Напомним, накануне киевского "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ победило швейцарский "Янг Бойз".