Луческу может стать главным тренером соперников сборной Украины по отбору на ЧМ-2018

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и питерского "Зенита" румын Мирча Луческу может стать новым главным тренером сборной Турции по футболу, которая выступает в одной отборочной группе с командой Украины на ЧМ-2018.

Две другие кандидатуры на пост наставника турецкой команды не подошли, сообщает sport.ua со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что против перехода в сборную из "Бешикташа" Шенола Гюнеша выступил президент команды из Стамбула. Кандидатура тренера другой турецкой команды — "Башакшехира" — Абдуллы Авчи не устроила чиновников Федерации.

Луческу в минувшем клубном сезоне 2016/17 тренировал петербургский "Зенит", но был уволен из команды по окончании сезона из-за неудовлетворительных результатов команды. До этого румынский специалист с 2004 по 2016 годы тренировал донецкий "Шахтер".

Напомним, ранее в "Зените" объяснили неудачи Луческу в России.