Владимир Кличко показал игроку "Баварии" азы боксерского мастерства

В одном из боксерских клубов немецкого Мюнхена бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко показал азы боксерского мастерства игроку местной "Баварии" — австрийцу Давиду Алабе.

Об этом говорится на klitschko-brothers.com.

По его данным, в клубе украинец принял участие в съемках, посвященных будущему бою между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером и чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в легком весе ирландцем Конором Макгрегором.

"На съемках в тренировочном зале Владимир Кличко встретился с известным футболистом, игроком мюнхенской "Баварии" Давидом Алабой, с которым провел небольшую разминку, показав азы боксерского мастерства", — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце апреля в Британии на лондонском стадионе "Уэмбли" Владимир Кличко в 11 раунде поединка проиграл чемпиону мира в супертяжелом весе по версии IBF британцу Энтони Джошуа. Позже наш соотечественник заявил о завершении карьеры.

Фото: klitschko-brothers.com