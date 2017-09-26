Украинец "Доктор" встретится на ринге с экс-чемпионом мира

В среду, 4 ноября, в Монако украинский боксер, чемпион Европы по версии EBU в полулегком весе Олег Ефимович (прозвище "Доктор") проведет бой с бывшим чемпионом мира британцем Скоттом Куиггом.

Об этом пишет Sport.ua со ссылкой на Matchroomboxing.

В то же время издание уточнило, что противостояние состоится в Монте-Карло.

На кону поединка будет стоять статус претендента по линии WBA, где суперчемпионом является мексиканец Лео Санта-Крус, а регулярным чемпионом — его соотечественник Абнер Марес.

Ранее в Киеве украинцы — экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол, боксер-профессионал, серебряный призер Олимпиады в Лондоне Денис Беринчик и чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский — победили своих соперников.