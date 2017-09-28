Лига чемпионов: позор ЦСКА, унижение "Баварии" и триумф "Базеля", обзоры матчей и видео голов

В среду, 27 сентября, поздно вечером завершились очередные матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2017/2018.

Разгромные победы одержали "Манчестер Юнайтед", "Селтик", "Базель", "Пари Сен-Жермен", сообщает Укринформ.

Особо отметим унизительное поражение московского ЦСКА, который проигрывал 0:4 и смог забить гол престижа только на 90-й минуте, триумф швейцарского "Базеля", который мокрого места не оставил от некогда грозной "Бенфики" — 5:0, и неожиданное поражение мюнхенской "Баварии" от французского ПСЖ — 3:0

Результаты всех матчей игрового дня.

Группа А:

ЦСКА (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:4

голы: Константин Кучаев (90-я минута) — Лукаку (4, 27), Антони Марсьяль (19, с пенальти), Генрих Мхитарян (57)

"Базель" (Швейцария) — "Бенфика" (Португалия) — 5:0

голы: Михаэль Ланг (2), Димитри Оберлин (20, 69), Ван Волфсвинкел (60, с пенальти), Блас Риверос (76).

Турнирное положение: "Манчестер Юнайтед" — 6 очков, "Базель" — 3, ЦСКА — 3, "Бенфика" — 0.

Группа В:

"Андерлехт" (Бельгия) — "Селтик" (Шотландия) — 0:3

голы: Ли Гриффитс (38), Патрик Робертс (50), Скотт Синклер (90+3)

"Пари Сен-Жермен" (Франция) — "Бавария" (Германия) — 3:0

голы: Дани Алвес (2), Эдинсон Кавани (31), Неймар (63).

Турнирное положение: "Пари Сен-Жермен" — 6 очков, "Селтик" — 3, "Бавария" — 3, "Андерлехт" — 0.

группа С:

"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия) — 1:2

голы: Гризманн (40, с пенальти) — Мората (60), Миши Бачуайи (90+3)

"Карабах" (Азербайджан) — "Рома" (Италия) — 1:2

голы: Педро Энрике (28) — Манолас (7), Эдин Джеко (15).

Турнирное положение: "Челси" — 6 очков, "Рома" — 4, "Атлетико" — 1, "Карабах" — 0.

группа D:

"Спортинг" (Португалия) — "Барселона" (Испания) — 0:1

гол: Коатес (49 — автогол)

"Ювентус" (Италия) — "Олимпиакос" (Греция) — 2:0

голы: Гонсало Игуаин (69), Марио Манджукич (80).

Турнирное положение: "Барселона" — 6 очков, "Ювентус" — 3, "Спортинг" — 3, "Олимпиакос" — 0.

Напомним, днем ранее донецкий "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" — 0:2. В другом поединке квартета F итальянский "Наполи" взял верх над голландским "Фейеноордом" — 3:1.

Турнирное положение: "Манчестер Сити" — 6 очков, "Шахтер" — 3, "Наполи" — 3, "Фейеноорд" — 0.

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