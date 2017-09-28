Лига чемпионов: позор ЦСКА, унижение "Баварии" и триумф "Базеля", обзоры матчей и видео голов

28 сентября 2017, 07:13

В футбольной Лиге чемпионов завершился 2-й тур группового этапа.

Неймар (ПСЖ) празднует гол, забитый в ворота "Баварии"

В среду, 27 сентября, поздно вечером завершились очередные матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2017/2018.

Разгромные победы одержали "Манчестер Юнайтед", "Селтик", "Базель", "Пари Сен-Жермен", сообщает Укринформ.

Особо отметим унизительное поражение московского ЦСКА, который проигрывал 0:4 и смог забить гол престижа только на 90-й минуте, триумф швейцарского "Базеля", который мокрого места не оставил от некогда грозной "Бенфики" — 5:0, и неожиданное поражение мюнхенской "Баварии" от французского ПСЖ — 3:0

Результаты всех матчей игрового дня.

 

Группа А:

ЦСКА (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:4

голы: Константин Кучаев (90-я минута) — Лукаку (4, 27), Антони Марсьяль (19, с пенальти), Генрих Мхитарян (57)

 

"Базель" (Швейцария) — "Бенфика" (Португалия) — 5:0

голы: Михаэль Ланг (2), Димитри Оберлин (20, 69), Ван Волфсвинкел (60, с пенальти), Блас Риверос (76).

Турнирное положение: "Манчестер Юнайтед" — 6 очков, "Базель" — 3, ЦСКА — 3, "Бенфика" — 0.

 

Группа В:

"Андерлехт" (Бельгия) — "Селтик" (Шотландия) — 0:3

голы: Ли Гриффитс (38), Патрик Робертс (50), Скотт Синклер (90+3)

 

"Пари Сен-Жермен" (Франция) — "Бавария" (Германия) — 3:0

голы: Дани Алвес (2), Эдинсон Кавани (31), Неймар (63).

Турнирное положение: "Пари Сен-Жермен" — 6 очков, "Селтик" — 3, "Бавария" — 3, "Андерлехт" — 0.

 

группа С:

"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия) — 1:2

голы: Гризманн (40, с пенальти) — Мората (60), Миши Бачуайи (90+3)

 

"Карабах" (Азербайджан) — "Рома" (Италия) — 1:2

голы: Педро Энрике (28) — Манолас (7), Эдин Джеко (15).

Турнирное положение: "Челси" — 6 очков, "Рома" — 4, "Атлетико" — 1, "Карабах" — 0.

 

группа D:

"Спортинг" (Португалия) — "Барселона" (Испания) — 0:1

гол: Коатес (49 — автогол)

 

"Ювентус" (Италия) — "Олимпиакос" (Греция) — 2:0

голы: Гонсало Игуаин (69), Марио Манджукич (80).

Турнирное положение: "Барселона" — 6 очков, "Ювентус" — 3, "Спортинг" — 3, "Олимпиакос" — 0.

Напомним, днем ранее донецкий "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" — 0:2. В другом поединке квартета F итальянский "Наполи" взял верх над голландским "Фейеноордом" — 3:1.

Турнирное положение: "Манчестер Сити" — 6 очков, "Шахтер" — 3, "Наполи" — 3, "Фейеноорд" — 0.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
победа Лига чемпионов ПСЖ Бавария поражение Базель селтик Манчестер Юнайтед ЦСКА
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять