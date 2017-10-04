Шевченко рассказал, с кем не хочет встретиться в плей-офф отбора на ЧМ-2018

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко ответил на вопросы накануне решающих матчей отборочного турнира ЧМ-2018.

Об этом он рассказал в интервью Gazzetta dello Sport, сообщает football.ua.

"Если сборной Украины придется играть в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018, я ни в коем случае не хотел бы попасть на Италию", — заявил Шевченко, отыгравший в свое время 322 матча за Милан и забивший за "россонери" 175 мячей.

"И дело не в том, что "скуадра адзурра" сильна, а в том, что я люблю вашу страну и даже в некоторой степени чувствую себя итальянцем, поэтому не хочу лишать чемпионат мира сборной Италии.

Италия – это футбольная академия, ежегодно предлагающая какие-то тактические новинки. Я стараюсь брать их на вооружение, перенимать опыт у таких специалистов, как Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри. Я уже вписал свое имя в историю итальянского футбола как игрок, и, вполне возможно, когда-нибудь сделаю это как тренер", — добавил Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что на матчи с Косово и Хорватией Шевченко вызвал 7 легионеров.