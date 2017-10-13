Премьер-лига: "Шахтер" вырвал победу у "Ворсклы", видео голов

В Украине стартовал Второй круг УПЛ, который открылся матчем двенадцатого тура, в котором донецкий "Шахтер" в Харькове принимал полтавскую "Ворсклу" и победил со счетом 3:2.

С первых минут "Шахтер" взял мяч под свой контроль и пытался посредством позиционных атак найти брешь в обороне противника, пишет football.ua.

Первый гол на 21-й минуте забил новоиспеченный украинец Марлос.

Хозяева продолжали владеть инициативой и хотели развить полученное преимущество. На 36-й минуте Исмаили прострелил со своего фланга, а Факундо Феррейра не оставил шансов стражу ворот "Ворсклы".

Полтавчане, казалось, вовсе поникли, но неожиданно отквитали один мяч. Иван Петряк совершил потерю на чужой половине поля, а Вячеслав Шарпар мастерским пасом вывел Юрия Коломойца на свидание с Андреем Пятовым — нападающий без проблем переиграл визави. Оборона "горняков" могла сыграть и получше. На перерыв команды ушли при счете 2:1.

Во втором тайме "Шахтер" продолжил владеть игровой инициативой, но каких-то опасных моментов у ворот Ткаченко так и не было. А вот полтавчане снова воспользовались своим шансом. Шарпар обокрал Марлоса в центре поля, чем начал стремительную атаку своей команды, в завершающей стадии которой Коломоец протолкнул мяч мимо Пятова после фланговой передачи Ребенка.

"Шахтер" все же забил свой гол. Марлос отдал проникающую передачу, Бланко-Лещук в касание продлил на Феррейру, а Факундо в ближнем бою переиграл Ткаченко. Отличное взятие ворот. Больше голами команды не порадовали, поэтому финальный свисток Юрия Можаровского зафиксировал победу дончан.

"Шахтер" — "Ворскла" 3:2

Голы: Марлос, 21, Феррейра, 36, 82 — Коломоец, 42, 57

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко (Бланко-Лещук, 79), Алан Патрик (Фред, 68) — Петряк (Коваленко, 54), Тайсон, Марлос — Феррейра

"Ворскла": Ткаченко — Скляр, Чижов, Даллку, Сапай — Чеснаков (Ткачук, 77), Кравченко (Сакив, 90) — Кадимян (Одарюк, 71), Шарпар, Ребенок — Коломоец

Предупреждения: Ракицкий, Алан Патрик — Сапай, Скляр

Напомним, в рамках 11-го тура УПЛ "Шахтер" принимал львовские "Карпаты" и победил со счетом 2:0.

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