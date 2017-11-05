Премьер-лига. "Шахтер" в гостях уверенно победил "Мариуполь", опубликованы видео голов

В воскресенье, 5 ноября, в Мариуполе состоялся поединок 15-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге.

Местный "Мариуполь" принимал "Шахтер" и уступил со счетом 1:3, пишет УНИАН.

Хозяева часто атаковали и имели немало моментов, но сказался более высокий класс лидера УПЛ. В первом тайме Феррейра (30-я минута) и Марлос (45-я) обеспечили горнякам серьезный гандикап.

После перерыва Фомин на 48-й минуте сократил отставание, но уже на 56-й Бернард восстановил преимущество своей команды в два мяча. За несколько минут до конца встречи Фомин угодил в перекладину, но счет остался прежним.

"Мариуполь" — "Шахтер" 1:3

Голы: Фомин, 48 — Феррейра, 30, Марлос, 45+2, Бернард, 56.

"Мариуполь": Гальчук — Неплях, Яворский, Белый, Насонов — Гомис, Мишнев — Тищенко (Эрикс, 84), Кисиль (Кольцов, 46), Кожанов (Авагимян, 89) — Фомин

"Шахтер": Пятов – Бутко, Хочолава, Ордец, Исмаили – Патрик (Зубков, 90+2), Фред – Марлос, Коваленко (Степаненко, 79), Бернард (Дентиньо, 73) – Феррейра.

Предупреждения: Гомис, Фомин, Кожанов — Марлос.

Удаление: Гомис, 45 (вторая желтая карточка).

"Шахтер" укрепил лидерство, набрав 36 очков. У "Мариуполя" осталось 17 пунктов.

Напомним, в предыдущем туре "Черноморец" и "Мариуполь" сыграли вничью.

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