Бразилец из "Шахтера" может стать игроком команды Моуриньо — СМИ

Бразильский полузащитник донецкого "Шахетра" Фред может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед".

Об этом пишет football.ua со ссылкой на британские СМИ.

Отмечается, что скорее всего, в январе 2018-го года "Манчестер Юнайтед" покинет Маруан Феллаини. В связи с этим уже сейчас главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо рассматривает потенциальных новичков в свою команду.

Издание Mirror высоко оценивает игру 24-летнего футболиста и отмечает, что за ним следят многие европейские топ-клубы.

Добавляется, что сейчас активный интерес проявляют испанские "Севилья" и "Валенсия".

Действующее соглашение Фреда с "Шахтером" рассчитано до середины 2021 года. В текущем сезоне он провел за свою команду 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один бразилец из "Шахтера" может получить украинские гражданство.