"Шахтер" прокомментировал скандал с футболками в поддержку воинов АТО

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин в эфире телеканала Футбол 1 прокомментировал тему с резонансной историей вокруг матча "Олимпик" - "Шахтер".

Как сообщалось ранее, "Шахтер" запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках с патриотической надписью.

"Доподлинно знаем, кто организатор этого мероприятия. Доподлинно знаем, что сегодня некоторые люди хотят увести нас от главной темы последнего времени - темы Мариуполя. Вот и организовываются такие мероприятия, чтобы опорочить наше имя. Самое печальное – в том, что люди не останавливаются ни перед чем. Уже даже прикрываются детьми, лишь бы достичь своей цели. Они втянули общественную организацию Федерацию футбола АТО и цинично используют их. Потратили большие средства, на то, чтобы разогнать эту тему в СМИ. Манипулируют заголовками и искажают факты. Лучше бы эти деньги были пошли на реальную благотворительность", - цитирует Палкина Футбол 1.

Уже в эту среду пройдет официальная акция от ФФУ с участием детей АТО, в которой "Шахтер" примет участие.

"В четверг получили письмо от ФФУ – это письмо было отослано ФК "Шахтер", "Десне", "Ворскле", ФК "Львов" – о том, что на матче Кубка Украины будет проводиться акция с участием детей воинов АТО. Мы сразу ответили, что примем участие в этой акции. Поддержали это начинание. Все нормально, в нормальных рамках. Понятных. Мы оперировать готовы только в официальных мероприятиях", – резюмировал генеральный директор донецкого клуба.

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