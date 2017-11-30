В футболе нет политики. Фонсека прокомментировал скандал вокруг "Шахтера"

Главный тренер ФК "Шахтер" Паулу Фонсека прокомментировал инцидент между ультрас и футболистами "горняков".

По его словам, игроки "Шахтера" в сборной Украины являются примером того, как следует охранять и защищать цвета страны, сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Футбол — то единственное и уникальное, что заставляет людей влюбляться. Они приходят на стадион, чтобы развлекаться, ведь это всего лишь игра. В футболе нет политики, рас и разницы между людьми! Эта игра — зрелище и развлечение. Украина — европейская страна, а "Шахтер" — европейский клуб. Считаю, что и здесь, и в любом другом уголке мира в футбол никогда не должны вовлекаться политические вопросы.

Эта игра объединяет людей, и я горжусь, что являюсь ее частью. Люди независимо от национальности и расы приходят на стадион просто посмотреть матч — и забывают обо всем! Они приходят, потому что действительно любят футбол. Ни в коем случае нельзя смешивать разные вещи и привлекать в футбол то, чего там не должно быть в принципе. Мы живем в мире, где столько проблем. Но футбол доказывает, что в нем есть толерантность ко всему.

Хочу сказать одно: чувствую большую гордость, когда наши игроки выступают в футболках сборной Украины. Слава Богу, у нас очень много представителей национальной команды, и они являются примером того, как нужно охранять и защищать цвета страны.

Чего я желаю всем? Просто союза и мира, особенно в футболе. В следующую среду мы будем играть здесь, в Харькове, против иностранного клуба – Манчестер Сити. Я убежден, что украинцы покажут отличный пример союза, когда заполнят стадион, чтобы поддержать Шахтер. Абсолютно уверен, что это произойдет", – заявил Фонсека.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шахтер" запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках с патриотической надписью.

Известная украинская тележурналистка Анна Тесленко выступила в защиту футболистов донецкого "Шахтера".