Родился в рубашке. В США баскетболиста "воскресили" во время матча, опубликовано видео

Американский баскетболист Тай Соломон, выступающий за университет Южной Каролины, родился в рубашке.

Во время матча студенческой лиги NCAA против Университета Северной Каролины у него остановилось сердце.

Спортсмена сумели реанимировать врачи, которые оперативно оказали ему помощь на скамейке запасных. После этого Тая отправили в больницу, где он пришел в себя.

Встреча завершилась победой Университета Северной Каролины со счетом 103:71. Игра была прервана на 40 минут из-за оказания помощи Соломону.