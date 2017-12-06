В Мюнхене "Бавария" победила ПСЖ, но осталась на втором месте в группе ЛЧ, видео голов

6 декабря 2017, 13:56

Парижане не собирались "сливать матч" и много времени проводили на половине поля соперника.

Баварцы взвинтили темп игры в первом тайме

Во вторник, 5 декабря, в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов команда Юппа Хайнкеса не сумела пробиться в плей-офф с первого места в группе В, несмотря на победу над прямым конкурентом французским ПСЖ со счетом 3:1.

С первых минут встречи было сложно сказать, кто владеет игровым преимуществом, французы больше контролировали мяч, а хозяева поля атаковали острее, что помогло им забить быстрый гол — на 8-й минуте мяч отскочил к одинокому Левандовски после верховой борьбы Толиссо и Верратти, а такие игроки как Роберт крайне редко промахиваются с нескольких метров — 1:0. В распоряжении мюнхенцев оставалась еще уйма времени, так что вполне можно было рассчитывать еще на три гола в ворота Ареола и выход в плей-офф с первого места.

Но парижане просто так не собирались, как говорится, "сливать матч", и много времени проводили на половине поля соперника в надежде сравнять счет и, скорее всего, окончательно убить интригу в группе В. Правда, атаки гостей ни к чему опасному не приводили, сказалось и то, что защитники Баварии надежно закрыли многомиллионного Неймара и не давали ему дышать. Тем не менее, бразилец имело несколько возможностей забить, но проведший отличный матч Ульрайх был на высоте и парировал все удары форварда.

Баварцы взвинтили темп игры во второй половине первой 45-минутки и сумели удвоить преимущество в счете — на 37-й минуте в ходе затяжной атаки Родригес выполнил подачу в штрафную площадь, а Толиссо ударом головой вколотил мяч в сетку — 2:0. Подопечные Хайнкеса не сбавили давление на ворота Ареола до перерыва, но так и не смогли забить еще один гол в первом тайме.

В начале второго тайма случилось событие, которое сняло все вопросы касательно победителя группы — на 50-й минуте Верратти выполнил заброс на Кавани, Эдинсон мягко набросил мяч на Мбаппе, а Килиан отправил его в сетку ворот — 2:1. Теперь "ротен" нужно было забить три гола, чтобы рассчитывать на первое место, но это уже казалось нереальным, тем более парижане также активничали в атаке.

В середине второй половины встречи "Бавария" снова забила, и вновь усилиями Толиссо — Корентен ударом в касание замкнул прострел юркого Комана — 3:1. До окончания поединка игра проходила на встречных курсах, оба коллектива имели шансы забить еще, наиболее реальная возможность была у Неймара, но Ульрайх блестяще справился с ударом бразильца с близкого расстояния. Как итог, Бавария взяла реванш у ПСЖ за разгромное поражение в матче первого круга, но первенство в группе В все равно осталось за подопечными Унаи Эмери. Команды завершили свое выступление на групповом этапе Лиги чемпионов и с нетерпением ожидают результатов жеребьевки 1/8 финала, по итогам которой они узнают имена своих соперников, пишет football.ua.

"Бавария" — ПСЖ 3:1

Голы: Левандовски, 8, Толиссо, 37, 69 — Мбаппе, 50

"Бавария": Ульрайх — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба (Рафинья, 85) — Руди, Толиссо — Коман, Родригес (Видаль, 83), Рибери (Мюллер, 67) — Левандовски

ПСЖ: Ареола — Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (Кимпембе, 72), Курзава — Верратти, Рабио, Дракслер (Ло Чельсо, 90+1) — Мбаппе, Кавани, Неймар

Предупреждения: Киммих, Родригес, Толиссо, Руди — Маркиньос, Дракслер

Отметим, что по итогам противостояний вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА вышли "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Рома" и "Базель", которые присоединились к "Пари Сен-Жермен", "Баварии", "Манчестер Сити", "Бешикташу", "Тоттенхэму", "Реалу", "Барселоне" и "Челси".

Напомним, что обладатели последних 4 вакансий в плей-офф розыгрыша определятся в среду, 6 декабря, в заключительных матчах 6-го тура групповой стадии турнира.

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