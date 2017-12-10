Премьер-лига: "Шахтер" ввосьмером сенсационно проиграл "Заре", видео голов

В воскресенье, 10 декабря, в Запорожье состоялся последний матч 19-го тура УПЛ и всей осенней части сезона в украинском футболе.

Луганская "Заря" сенсационно обыграла донецкий "Шахтер" – 2:1, причем оба гола футболисты "Шахтера" пропустили уже в компенсированное время, когда основные 90 минут встречи истекли.

Счет в матче был открыт на 55-й минуте. Мяч в свой актив записал защитник "Шахтера" Иван Петряк, который раньше также выступал за "Зарю". Для него это первый гол в футболке "Шахтера".

С 79-й по 90-ю минуты главный арбитр матча Сергей Бойко удалил сразу троих футболистов "Шахтера" — Петряка, Фреда и Ярослава Ракицкого.

"Заря" воспользовалась численным преимуществом двумя голами на последних минутах — сначала на 90+2-й минуте пенальти реализовал Силас, затем автогол на 90+4-й минуте на счету защитника горняков Богдана Бутко.

"Заря" — "Шахтер" 2:1

Голы: Петряк, 55, Силас, 91 (пенальти), Бутко (автогол), 94.

"Заря": Лунин — Гордиенко (Любенович, 71), Сваток, Сухоцкий, Чечер — Караваев, Харатин (Силас, 46), Громов, Андриевский, Кабаев — Лунев (Кочергин, 46).

"Шахтер": Пятов — Азеведо, Ордец, Ракицкий, Петряк — Бернард, Степаненко, Марлос (Хочолава, 89), Фред, Коваленко (Дентиньо, 73) — Феррейра (Бутко, 81).

Предупреждения: Петряк, Кабаев, Бернард, Фред, Степаненко, Силас, Дентиньо, Ракицкий.

Удаления: Петряк, Фред, Ракицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" потеряло очки в Александрии.