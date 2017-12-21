Гол Ярмоленко не спас "Боруссию" от вылета из кубка Германии

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко отличился в матче 1/8 финала кубка Германии.

В первом тайме команда Ярмоленко проиграла "Баварии", пишет ТСН.

На два гола мюнхенцев "шмели" ответили одним.

На 77 минуте матча украинец на дальней штанге головой замкнул классную подачу Кагавы и сократил отставание "Боруссии" в счете.

Впрочем, это не помогло "шмелям" спасти матч — "Бавария" удержала победу (2:1) и выбила "Боруссию" из национального кубка.

Стоит отметить, что в четвертьфинал вышли: "Майнц", "Падерборн", "Вольфсбург", "Шальке", "Вердер", "Байер", "Бавария". "Хайденхайм" и "Айнтрахт" еще выясняют отношения.

Ранее Ярмоленко рассказал о сложностях адаптации в немецкой команде.