Месть МОК. Российские хакеры атаковали компьютерную сеть Олимпиады-2018 — СМИ

Несколько сотен компьютеров, которые использовались на открытии зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее, были взломаны российскими хакерами.

Хакерскую атаку замаскировали таким образом, чтобы ее организатором считали Северную Корею, говорится в материале The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

Мотивом атаки собеседники журналистов назвали месть за решения Международного олимпийского комитета, который отстранил национальную сборную России от участия в Олимпийских играх.

За действия киберпреступников произошел массовый сбой в работе компьютеров. Проблемы с работой техники вследствие кибератаки подтвердили организаторы Олимпиады. Впрочем, кто именно ее устроил, не уточнялось.

Сайт Олимпиады на некоторое время оказался недоступным и многие зрители не смогли распечатать свои билеты, поэтому на открытии было много пустых мест.

Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры пытались украсть военные секреты США.