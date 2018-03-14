Умер легендарный олимпийский чемпион

В Сан-Франциско скончался Кен Флач.

В спорте Флач прославился как бывший первая ракетка мира в парном разряде и обладатель шести титулов Большого шлема (четыре он взял в парном разряде и два – в миксте). Кроме того, Флач стал победителем Олимпиады в Сеуле 1988 года.

Спортсмену было 54 года. Как сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), во время игры в гольф Флач подхватил бронхит. Позднее болезнь переросла в пневмонию, а затем и в сепсис.

"Кен всем нам запомниться, как один из легендарных теннисистов США в истории нашего спорта. От имени ATP мы приносим глубокие соболезнования его семье в это трудное время", – прокомментировал утрату президент APT Крис Кермод.

Напомним, 14 марта в британском городе Кембридж у себя дома в возрасте 76 лет умер физик-теоретик Стивен Хокинг. Его главные достижения: применение термодинамики к описанию черных дыр; разработка в 1975 году теории о том, что черные дыры "испаряются" за счет явления, получившего название излучение Хокинга.

Также 12 марта стало известно о смерти основателя французского модного дома Givenchy Юбера де Живанши. Он скончался в возрасте 91 года.