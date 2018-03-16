Хацкевич рассказал об ошибках "Динамо" в матче против "Лацио"

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич признал, что в начале ответного матча финала 1/8 Лиги Европы против римского "Лацио" его подопечные "слишком низко сели, отдали инициативу сопернику", не было никакой контригры, выхода из обороны.

Уровень римлян намного выше, чем у наших футболистов, рассказал он на пресс-конференции после игры, говорится на сайте столичного клуба.

"Мы предполагали, а затем и поняли из их состава, будет агрессивен начало со стороны соперника... Этот напор мы сдержали, но пропустили после стандартного положения. Наверное, не хватило именно опыта подобных международных матчей. И в нашем чемпионате очень мало игр подобного уровня", — отметил специалист.

По его словам, "Динамо" не хватило, в первую очередь, опытных игроков в центре поля, в опорной зоне, поэтому команда полностью, особенно в первые минуты, провалила игру. "Постепенно забрали инициативу, владели мячом, но класс футболистов на сегодня выше у "Лацио", — заявил наставник.

Напомним, вечером 15 марта в Киеве прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио", местная команда проиграла со счетом 0:2 и вылетела с турнира. Узнать больше о противостоянии можно здесь.