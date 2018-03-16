Четвертьфинал Лиги Европы: стали известны результаты жеребьевки

В пятницу, 16 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы розыгрыша 2017/2018 гг.

Накануне участниками 1/4 ЛЕ стали: испанский "Атлетико", российский ЦСКА, австрийский "Зальцбург", английский "Арсенал", итальянский "Лацио", немецкий "Лейпциг", французский "Марсель" и португальский "Спортинг".

Жребий свел их следующим образом:

РБ "Лейпциг" — "Марсель"

"Арсенал" — ЦСКА

"Атлетико" — "Спортинг"

"Лацио" — "Зальцбург"

Команды, указанные первыми, сначала сыграют дома. Первые матчи запланированы на 5-е апреля, ответные состоятся через неделю — 12-го.

Ответные матчи 1/8 ЛЕ состоялись 15 марта:

"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания) 1:5

Голы: Рыбус 20 - Корреа 16, Сауль 47, Торрес 65 (пен.), 70, Гризманн 85.

Первая игра 0:3

"Атлетик" (Испания) - "Марсель" (Франция) 1:2.

Голы: Уильямс 74 - Пайет 38, Окампос 52.

Первая игра 1:3

"Зенит" (Россия) - "Лейпциг" (Германия) 1:1

Голы: Дриусси 45 - Огюстен 22.

Первая игра 1:2

"Лион" (Франция) - ЦСКА (Россия) 2:3

Голы: Корне 58, Диас 71 - Головин 39, Муса 60, Вернблум 65.

Первая игра 1:0

"Ред Булл" (Австрия) - "Боруссия" Д (Германия)

Первая игра 2:1

"Арсенал" (Англия) - "Милан" (Италия) 2:1

Голы: Уэлбек 39, 86, Джака 71 - Чаханоглу 35

Первая игра 2:0

Накануне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. С ее результатами можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, в четверг, 15 марта, в Киеве "Динамо" принимало римский "Лацио" в ответном поединке 1/8 ЛЕ и уступив со счетом 0:2 покинуло турнир.