Четвертьфинал Лиги Европы: стали известны результаты жеребьевки

Первые матчи запланированы на 5-е апреля, ответные состоятся через неделю — 12-го.
В пятницу, 16 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы розыгрыша 2017/2018 гг.
Накануне участниками 1/4 ЛЕ стали: испанский "Атлетико", российский ЦСКА, австрийский "Зальцбург", английский "Арсенал", итальянский "Лацио", немецкий "Лейпциг", французский "Марсель" и португальский "Спортинг".
Жребий свел их следующим образом:
РБ "Лейпциг" — "Марсель"
"Арсенал" — ЦСКА
"Атлетико" — "Спортинг"
"Лацио" — "Зальцбург"
Команды, указанные первыми, сначала сыграют дома. Первые матчи запланированы на 5-е апреля, ответные состоятся через неделю — 12-го.
Ответные матчи 1/8 ЛЕ состоялись 15 марта:
"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания) 1:5
Голы: Рыбус 20 - Корреа 16, Сауль 47, Торрес 65 (пен.), 70, Гризманн 85.
Первая игра 0:3
"Атлетик" (Испания) - "Марсель" (Франция) 1:2.
Голы: Уильямс 74 - Пайет 38, Окампос 52.
Первая игра 1:3
"Зенит" (Россия) - "Лейпциг" (Германия) 1:1
Голы: Дриусси 45 - Огюстен 22.
Первая игра 1:2
"Лион" (Франция) - ЦСКА (Россия) 2:3
Голы: Корне 58, Диас 71 - Головин 39, Муса 60, Вернблум 65.
Первая игра 1:0
"Ред Булл" (Австрия) - "Боруссия" Д (Германия)
Первая игра 2:1
"Арсенал" (Англия) - "Милан" (Италия) 2:1
Голы: Уэлбек 39, 86, Джака 71 - Чаханоглу 35
Первая игра 2:0
Накануне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. С ее результатами можно ознакомиться по этой ссылке.
Напомним, в четверг, 15 марта, в Киеве "Динамо" принимало римский "Лацио" в ответном поединке 1/8 ЛЕ и уступив со счетом 0:2 покинуло турнир.