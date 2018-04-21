Сменивший Украину на Россию гимнаст объяснил мотив своего поступка

Воспитанник украинской школы гимнастики и бывший член сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Степко, который жил и учился в Запорожье, решил переехать в Россию. Сначала спортсмен уехал из Украины в Азербайджан, однако впоследствии решил остановиться на российской гимнастике.

"Если бы я остался в Азербайджане или вернулся в Украину, то уже закончил бы со спортом. Но я этого не хочу, в гимнастике – уже 20 лет и намерен развиваться дальше. Но спорт – это спорт, появится возможность попадать (в состав сборной – Ред.) здесь, то буду стараться показывать результат", - цитирует гимнаста ТАСС.

По словам Степко, ему известно, что желание представлять именно Россию вызвало на родине массу негативных откликов и значительный общественный резонанс.

"Не нужно абсолютно принимать на веру то, что сейчас везде пишут обо мне, что я получил третье гражданство, и так далее. О своих истинных причинах перехода я буду говорить только тогда, когда покажу за Россию какой-то результат. Никто не знает, почему я уехал из Украины, что расстался с ребятами и федерацией без конфликтов", – убеждает он.

Степко уверяет, что для него первоочередными являются именно успехи в спорте, а не материальная составляющая, поэтому в Россию он переехал не из-за денег.

Как ранее сообщалось, спортсмен-гимнаст Олег Степко, защищавший цвета Украины и Азербайджана, получил российское гражданство и планирует в апреле нынешнего года выступить на первенстве РФ в Казани. В 2013 году Степко принес Украине золотую медаль чемпионата Европы в упражнении на брусьях.