В Бразилии фанат не пожалел тела для тату-"футболки" любимой команды: видео

В Бразили фанат легендарного местного клуба "Фламенго" крайне оригинальным образом решил "закрепиить" свою любовь к клубу.

33-летний Жозе Маурисио из города Рио-де-Жанейро сделал себе татуировку на все тело в виде футболки команды.

Изначально мужчина опасался, что ему не хватит денег, но мастер предложил "набить" тату в качестве рекламы и бесплатно.

Всего Маурисио пришлось 32 сеанса и выдержать около 90 часов под иглой татуировочной машины. Каждый этап мужчина описывал на своей странице в Instagram и постепенно набрал более 25 тысяч подписчиков.

По словам Маурисио, он начал "фанатеть" за "Фламенго" еще в раннем возрасте вместе со своим отцом. Сейчас татуировка в виде футболки клуба под №10 полностью закончена. Она охватывает около 40% тела Маурисио.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фанат украсил пятую точку татуировкой с лицом футболиста-звезду лондонского "Арсенала".