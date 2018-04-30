Президента ФФУ уличили во лжи о возможном переносе финала Лиги Чемпионов-2018

Заявления президента ФФУ Андрея Павелко о том, что УЕФА хотел лишить Киев права проведения финала Лиги Чемпионов не отвечает действительности. Об этом пишет спортивный обозреватель Виктор Журавлев на сайте footclub.com.ua.

Так, журналист отмечает, что высказывание Павелко говорит о том, что он "совершенно не понимает принципы работы и ценности этой организации".



"Максимальная транспарентность – одна из них. Если УЕФА чем-то действительно обеспокоен – особенно в сфере безопасности – то никогда не будет это замалчивать, пытаться решить в кулуарах или "пугать" в неофициальных беседах", - пишет обозреватель.



Автор напоминает, что УЕФА всегда публично коммуницирует такие вещи, в чем в Украине могли неоднократно убедиться во время подготовки к ЕВРО-2012. О любых угрозах проведению матчей сразу же сообщалось по официальным каналам УЕФА.



"Так было и с проблемой давно забытого ТРЦ "Троицкий" перед НСК "Олимпийский", и возведением стадиона во Львове, и нехваткой отелей в Донецке, и прочими вопросами, по поводу которых в УЕФА существовали опасения. Да и сам Павелко должен об этом помнить по родному Днепру, который лишился статуса принимающего города по причине ряда нерешенных вопросов с инфраструктурой", - обращает внимание Журавлев.



Как свежий пример автор приводит ситуацию со строительством в Брюсселе одного из стадионов финальной стадии ЕВРО-2020, подчеркивая, что на всех этапах этого процесса УЕФА действовал с максимальной открытостью.



"В сентябре 2017 года стало очевидно, что принимающая сторона может не успеть. На следующем же исполкоме УЕФА этот вопрос был рассмотрен, а на сайте появился пресс-релиз, в котором от Брюсселя требовали определенных гарантий с указанием четких сроков. Также сообщалось, что исполком попросил администрацию УЕФА параллельно начать ускоренный поиск запасного варианта. В итоге брюссельский "Евростадиум" не смог-таки выполнить условия исполкома УЕФА, и четыре матча, которые планировалось провести там, по результатам голосования были перенесены на лондонский "Уэмбли", - напомнил обозреватель.



Журналист обращает внимание на тот факт, что в случае с проведением Киевом финала Лиги Чемпионов никаких официальных претензий от УЕФА не поступало.



"А что мы имеем в случае якобы существовавшей угрозы финалу ЛЧ в Киеве из-за "мариупольского скандала", или мифических претензий УЕФА к неготовности арены "Динамо" для приема женских команд? Ни одного пресс-релиза или какого-либо другого официального заявления УЕФА по этому поводу. Ни одного соответствующего высказывания представителей УЕФА в прессе", - пишет автор.



"Поэтому "геройство" Павелко скорее выглядит очередным плодом его больной фантазии и проявлением комплексов неполноценности", - резюмирует Журавлев.

Напомним, на днях Андрей Павелко в интервью Matchday заявил, что Киев был очень близок к тому, чтобы лишиться права на проведение финала Лиги чемпионов.

"Когда возникло "мариупольское дело", у меня в УЕФА в открытую спрашивали: если у вас в стране небезопасно играть в футбол, то, может, лучше перенести финалы престижнейших клубных турниров в другую страну? Я постоянно был в контакте с представителями УЕФА и президентом Александером Чеферином. Пытался убедить их, что у нас все получится. В итоге все закончилось хорошо, мы справились и сейчас вышли в подготовке к финалам на финишную прямую", – заявил президент ФФУ.