В Италии украинский мотогонщик на огромной скорости вылетел с трассы: видео

На Гран-при WorldSSP300 в итальянском городе Имола 19-летний украинский мотогонщик Никита Калинин не справился с управлением, вследствие чего вылетел с трассы и врезался в защитный барьер.

"Гонка закончились для одессита в первом повороте третьего круга жесткой аварией. После контакта с Мануэлем Бастанелли, который задел мотоцикл Калинина, последний вылетел с трассы на большой скорости и несколько раз ударился в защитный барьер… При падении Никита получил сильный удар головой, но оставался в сознании", - описывает жуткий инцидент издание Motorsport.

Отмечается, что сейчас состояние украинца стабилизировалось, однако у него диагностирован серьезный перелом ноги. По данным итальянских медиков, на лечение уйдет не менее месяца.

"После длительного полного обследования Никите Калинину был поставлен диагноз: "Политравма с латеральным таранно-ладьевидным вывихом и сложным переломом шейки и головки таранной кости левой ноги". Ближайшие семь дней будут важны, чтобы оценить травму ноги, состояние гонщика и исключить необходимость оперативного вмешательства", — говорится в сообщении nickgp.com.

Напомним, в Николаевской области во время чемпионата Украины по мини-ралли зритель соревнований, мужчина в возрасте около 30 лет, пытаясь пересечь участок трассы, попал под колеса гоночного автомобиля и погиб.