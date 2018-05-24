Срна согласовал контракт с греческим клубом: СМИ узнали зарплату

Хорватский футболист, защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна согласовал контракт с членом совета директоров греческого ПАОКа Любошем Михелем, который был функционером "горняков".

Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон, для пополнения рядов клуба спортсмену еще нужно пройти медосмотр, говорится на странице Hellas Football в Twitter.

По данным FootBoom, хорват уже подписал контракт с ПАОКом, его зарплата составит 500 тысяч евро в год.

Ранее сообщалось, что Национальный антидопинговый центр Украины отстранил Дарио Срну от игры за применение запрещенных препаратов до 22 августа 2018 года. Действие контракта футболиста с "Шахтером" истекает 30 июня.