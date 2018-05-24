Роналдиньо собирается жениться сразу на двух невестах – СМИ

Известный бразильский футболист Роналдиньо намерен вступить в брак сразу с двумя женщинами.

Как сообщает The Daily Mail, спортсмен уже сделал предложение обеим своим возлюбленным - Присцилле Коэльо и Беатрис Саузи.

По информации СМИ, обе девушки ответили Роналдиньо согласием, поэтому свадебная церемония состоится в августе. Однако в Бразилии запрещено многоженство, за которое грозит по закону шесть лет тюрьмы, поэтому официально трио брак оформлять не будет.

Отмечается, что бразилец живет с двумя девушками в своем имении в Рио-де-Жанейро уже продолжительное время. С Беатрис Саузой Роналдиньо познакомился в 2016 году, однако со своей предыдущей девушкой отношения разорвать не смог.

Своим пассиям футболист дает по две тысячи долларов на карманные расходы ежемесячно, а также дарит одинаковые подарки.

Напомним, Роналдиньо закончил футбольную карьеру в 2018 году.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист вступил в ряды Республиканской партии Бразилии, которая известна своими правыми взглядами, променяв спорт на политику.