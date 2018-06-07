Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА и стала худшей командой ЧМ-2018

Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола ( ФИФА), опустившись на рекордную для себя 70-ю строчку.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.



Месяцем ранее российская сборная занимала 66-ю строчку списка. Таким образом сейчас команда занимает самое низкое место среди всех участников ЧМ-2018.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Германия, а в первой десятке также присутствуют Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Польша, Чили, Испания.

Ранее ФИФА провела всемирное голосование среди болельщиков и назвала имя лучшего игрока. По итогам голосования, лучшим футболистом в истории чемпионатов мира назвали экс-форварда сборных Уругвая и Италии Альсидеса Эдгардо Гиджу. Голосование, с котором приняли участие 578 тыс. 24 человека, проходило в Twitter.