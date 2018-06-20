Иран - Испания 1:0, Португалия - Марокко 1:0, Уругвай - Саудовская Аравия 1:0. Видеообзоры всех матчей дня ЧМ-2018

20 июня 2018, 23:02

Марокканцы лишились шанса на выход из группы, а Россия и Уругвай гарантировали себе 1/8 финала.

  • Криштиану Роналду водиночку тащит свою команду в следующий этап ЧМ. Reuters
  • Луис Суарес забил единственный гол в матче Уругвая против аравийцев. Reuters

В среду, 20 июня, прошел очередной игровой день Чемпионата мира-2018 по футболу в России. Впервые с 1954 года в стартовых 20 матчах чемпионата мира не зафиксировано ни одной нулевой ничьи.

В матче группы B, проходившем в "Лужниках" в рамках второго тура группового Португалия благодаря раннему голу Криштиану Роналду на 4 минуте победила сборную Марокко. 

Африканская команда из-за поражения досрочно лишилась шансов на выход из группы. У двух команд после этого тура (Испания и Португалия или Иран и Португалия) минимум будет 4 очка, поэтому марокканцы не смогут подняться выше третьего места.

Роналду, забивший единственный гол, был признан лучшим игроком матча. В игре Португалия – Испании (3:3) 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 Роналду также был выбран лучшим игроком матча, тогда португалец оформил хет-трик.

Кроме того, Роналду забил 4 гола в первых 2 турах группового этапа ЧМ-2018. Нападающий ранее выступал на трех чемпионатах мира. И на ЧМ-2006, и на ЧМ-2010 и на ЧМ-2014 Роналду забивал лишь 1 гол за весь турнир. Таким образом, до 2018 года на счету форварда "Реала" было только 3 мяча на чемпионатах мира. За первые 2 матча ЧМ-2018 португалец забил больше, чем до этого за всю карьеру.

Форвард "Реала" уже успел в рамках текущего турнира нанести результативные удары головой, а также левой и правой ногами. Предыдущим португальцем, забивавшим на одном чемпионате мира тремя разными частями тела, был нападающий Жозе Торриш, сделавший это в 1966 году.

ПортугалияМарокко 1:0 (1:0, 0:0)

20 июня, "Лужники"
Гол: 1:0 – 4 Роналду.

Португалия – Руй Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бернарду Силва (Желсон Мартинш, 59), Моутинью (Адриен Силва, 89), Вильям Карвалью, Жоау Мариу (Бруну Фернандеш, 70), Гонсалу Гедеш, Роналду.
Марокко – Мохамеди, Дирар, Бенатия, да Кошта, Хакими, Эль-Ахмади (Фажр, 86), Буссуфа, Амрабат, Бельханда (Карсела-Гонсалес, 75), Зиеш, Бутаиб (Эль-Кааби, 70).
Предупреждения: Бенатия (40), Адриен Силва (90).

Сборная Уругвая обыграла сборную Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону (1:0, единственный гол на счету Луиса Суареса) и вышла в плей-офф чемпионата мира.

Сборные России и Уругвая стали первыми участниками плей-офф ЧМ-2018. Обе команды набрали по 6 очков по итогам первых 2 туров группового этапа. Россияне обыграли сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Уругвайцы победили тех же соперников с менее крупными счетами – 1:0 в обоих матчах. Сборные Саудовской Аравии и Египта лишились шансов на выход в плей-офф, набрав 0 очков по итогам 2 игр. В 3-м туре группового этапа россияне и уругвайцы разыграют первое место в группе в очной встрече.

УругвайСаудовская Аравия 1:0
20 июня, "Ростов-Арена"
Гол: 1:0 – 23 Суарес.

Уругвай – Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Санчес (Нандес, 82), Весино (Торрейра, 59), Бентанкур, Родригес (Лаксальт, 59), Кавани, Суарес.
Саудовская Аравия – Аль-Овайс, Хаусауи, Аль-Шахрани, Аль-Брейк, Аль-Булайхи, Аль-Джассим (Аль-Могауи, 44), Отайф, Аль-Фарадж, Аль-Досари, Бахебри (Канно, 75), Аль-Муваллад (Аль-Сахлауи, 78).

Матч интересен был не только откровенно хорошей игрой Ирана, но и тем, что впервые на ЧМ-2018 был отменен гол после использования системы VAR. 

Арбитр Андрес Кунья не засчитал гол сборной Ирана в ворота сборной Испании в матче ЧМ-2018 (0:1), когда на 63-й минуте ворота Давида Де Хеа после розыгрыша штрафного удара поразил Сеид Эззатоллахи. Рефери сразу зафиксировал положение вне игры, но затем все же обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR). 

После консультации с коллегами Кунья оставил в силе свое решение не засчитывать гол.

ИранИспания 0:1 (0:0, 0:1)
20 июня, "Казань-Арена"
Гол: 0:1 – 54 Диего Коста.
Иран – Бейранванд, Пуралиганджи, Хоссейни, Резаян, Хаджсафи (Мохаммади, 69), Эззатоллахи, Эбрахими, Амири (Годдос, 86), Ансарифард (Джаханбахш, 74), Азмун, Тареми.
Испания – Де Хеа, Пике, Альба, Карвахаль, Рамос, Бускетс, Иньеста (Коке, 71), Иско, Васкес (Асенсио, 80), Сильва, Диего Коста (Родриго, 89).
Предупреждения: Амири (79), Эбрахими (90).

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Испания Саудовская Аравия Иран ЧМ-2018 Португалия Марокко Уругвай
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