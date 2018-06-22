"Бессильная злоба". Аргентинские фанаты "отдубасили" хорвата после проигрыша своей сборной: видео

Вряд ли аргентинским болельщикам известен принцип "Если не съем, то понадкусываю", но, тем не менее, злобу от поражения своих футболистов они решили согнать самым простым способом.
Обозленные проигрышем своей сборной аргентинцы гурьбой накинулись и избили хорватского фаната. Несчастный, по понятным причинам, не смог серьезно отбиваться от нападавших. Причем ему на помощь не пришел никто из соотечественников.
Спасли мужчину россияне-работники стадиона, которые растащили разъяренных аргентинцев.
Напомним, аргентинцев хорваты попросту "растоптали", обыграв со счетом 3:0.