"Бессильная злоба". Аргентинские фанаты "отдубасили" хорвата после проигрыша своей сборной: видео

Работникам стадиона в Нижнем Новгороде с большим трудом удалось добиться того, чтобы не вспыхнула массовая драка после поражения сборной Аргентины от сборной Хорватии в рамках ЧМ-2018.

Обозленные проигрышем своей сборной аргентинцы гурьбой накинулись и избили хорватского фаната. Несчастный, по понятным причинам, не смог серьезно отбиваться от нападавших. Причем ему на помощь не пришел никто из соотечественников.

Спасли мужчину россияне-работники стадиона, которые растащили разъяренных аргентинцев.

Напомним, аргентинцев хорваты попросту "растоптали", обыграв со счетом 3:0.