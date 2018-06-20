Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей на 21 июня

20 июня 2018, 12:46

Две команды встретятся впервые за всю историю Чемпионата, остальные матчи определят лидеров в группах С и D.

Матчи будут интересными - результат первого невозможно предсказать, а второй и третий покажут лидеров в группах

Четверг, 21 июня, 15:00. Матч Дания-Австралия. Самара, "Самара-Арена". Группа С.

Две команды встречаются впервые за всю историю Чемпионата, поэтому результат ожидаемого противостояния на поле предсказать сложно. Кто из двоих тренеров - Оге Харейде или Берт ван Марвейк - сможет потом гордиться своей командой, покажет время.

Впрочем, австралийцам необходимо победить. Потому что ранее они уступили лидерам группы - французам - и им нужен шанс на выход в плей-офф. С другой стороны, победить Данию будет сложно - потому что датчане сумели вырвать победу у Перу, а это действительно сложно, кроме того, команда Дании обладает действительно крепкой обороной, прорвать которую Австралии будет сложно.

Четверг, 21 июня, 18:00. Матч Франция-Перу. Екатеринбург, "Екатеринбург-Арена". Группа С.

Матч пройдет в Екатеринбурге. Ранее сборные двух стран уже встречались, это произошло на Чемпионате Мира в 1982 году, и тогда победу одержала команда Перу.

Команда Перу покидает Москву сегодня днем, чтобы продолжить подготовку уже в городе порведения матча. Завтра команда  и проведет пресс-конференцию после тренировки на стадионе. Несмотря на свой довольно обидный и неожиданный для самих перуанцев проигрыш команде Дании, сборная Перу настроена побеждать.

В то же время французы закрыли свою тренировку для прессы и зрителей. Французская команда отчаянно тренируется - Франция является лидером группы С, и им нужно побеждать, так как ранее Франция показала не особо хорошую игру. Впрочем, скорее всего, Франция одержит победу - ничья, или поражение маловероятны.

Четверг, 21 июня, 21:00. Матч Аргентина-Хорватия. Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород". Группа D.

После первого тура в группе D лидирует Хорватия, ее соперница Аргентина и Исландия занимают второе и третье места. Команды четыре раза встречались друг с другом.

Впрочем, Хорватия находится сейчас в менее выгодном положении - нападающий сборной Хорватии Никола Калинич отправлен домой по решению тренера. Несмотря на неплохую игру с Нигерией, Хорватия сейчас ослаблена.

В свою очередь, Аргентина разочарована ничьей в первом же матче Чемпионата, и всерьез настроена отыграться. Команда Аргентины состоит из звезд, основной из которых является Лионель Месси, которого по словам самих же хорватов "невозможно остановить". Так что есть шанс, что сборная Аргентины "разорвет" оборону хорватов.

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