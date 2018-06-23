Чемпионат мира по футболу-2018: расписание матчей на 24-25 июня

23 июня 2018, 12:05

В Екатеринбурге встретятся неожиданные лидеры группы Н - сборные Японии и Сенегала.

На ЧМ-2018 продолжается борьба за выход в 1/8 финала

Во втором туре в группе G на ЧМ-2018 сыграют в Нижнем Новгороде сыграют сборные Англии и Панамы.

Для родоначальников футбола первый матч в группе с Тунисом выдался очень непростым. Долгое время счет в матче был ничейным и лишь в компенсированное арбитром время англичане сумели вырвать важную победу – капитан сборной Англии Харри Кейн оформил дуль и принес своей команде 3 очка. Сборная Панамы неудачно начала турнир, уступив по всем статьям в первом матче крепкой сборной Бельгии со счетом 0:3. В предстоящем матче сборных Англии и Панамы англичане выглядят явным фаворитом. Подопечным Гарета Саутгейта необходимо добывать победу над аутсайдером, чтобы к игре против бельгийцев в последнем туре подойти с максимумом очков.

Игра состоится 24 июня в 15:00.

Во втором туре в группе H в Екатеринбурге встретятся лидеры группы - сборные Японии и Сенегала.

Напомним, что в первом туре японцы довольно неожиданно добыли победу над колумбийцами со счетом 2:1. В свою очередь, сборная Сенегала сенсационно обыграла сильную сборную Польши также со счетом 2:1. Отметим, что в предстоящем матче победа одного из соперников позволит триумфатору сделать весомую заявку на выход из группы.

Игра начнется 24 июня в 18:00.

Во втором туре в группе H в Казани сойдутся неожиданные аутсайдеры группы – сборные Польши и Колумбии.

Накануне турнира именно эти команды считались фаворитами в группе H. Однако неожиданные осечки поляков и колумбийцев в первом туре осложнили для обеих команды задачу выхода из группы. Наверняка обе команды настроятся на отчаянный бой, ведь еще одно поражение одной из команд фактически не оставит ей шансов на продолжение борьбы за 1/8 финала. Поэтому любителей футбола ждет интересное и захватывающее футбольное сражение.

Игра состоится 24 июня в 21:00.

В третьем туре в группе А в Самаре сыграют сборные России и Уругвая.

Команды уже обеспечили себе место в 1/8 финала. Обе сборные одержали победы над Саудовской Аравией и Египтом. В предстоящем матче соперники лишь решат вопрос распределения мест в турнирной таблице. Априори, хозяев турнира можно назвать фаворитом матча, однако крепкая сборная Уругвая также способна преподнести сюрприз. Наверняка, команды будут держать в уме предстоящие игры в стадии плей-офф и постараются уберечь своих лидеров от травм и обойтись минимумом предупреждений.

Игра начнется 25 июня в 17:00.

В третьем туре в группе А в Волгограде сыграют сборные Саудовской АравииЕгипта.

Для обеих команд предстоящий поединок станет лишь матчем престижа. После поражений от РФ и Уругвая команды с 0 набранных очков оказались аутсайдерами группы. Болельщики Египта связывали свои надежды с игрой лидера сборной - Мохамед Салах. Однако несмотря на его участие в матче против РФ и гол с пенальти, египтяне уступили со счетом 1:3. Сборная Саудовской Аравии остается командой, не познавшей радость забитого мяча. Два "сухих" поражения с общим счетом 0:6 оставляют их на последнем месте в группе.

Игра начнется 25 июня в 17:00.

В третьем туре в группе В в Саранске сыграют сборные Ирана и Португалии.

Португальцы делят с испанцами первое место в группе, набрав 4 очка. Бесспорный лидер сборной Португалии Криштиану Роанлду в двух матчах сумел наколотить уже 4 мяча. Наверняка, в предстоящем поединке все внимание иранцем сфокусируется на семерке португальцев. В свою очередь, Иран после победы над Марокко имеет в своем активе 3 очка и сохраняет шансы на 1/8 финала, а для продолжения борьбы на турнире иранцам необходимо добывать победу над Португалией.

Игра начнется 25 июня в 21:00.

В третьем туре в группе В в Калининграде сыграют сборные Испании и Марокко.

В последнем туре сразу три команды в группе В сохраняют шансы на продолжение борьбы. Вместе с тем, чтобы не завесить от результата параллельного поединка, испанцам необходимо добыть победу над аутсайдером группы – сборной Марокко. После феерической ничьей с Португалией и трудовой победы над Ираном подопечные Йерро должны доказать своей класс и обеспечить себе место в 1/8 турнира в игре против марокканцев. Для сборной Марокко последний матч на турнире может стать лишь вопросом престижа: сможет ли команда забить первый гол или завоевать хотя бы одно очко на турнире?

Игра начнется 25 июня в 21:00.

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Россия Испания Египет Англия Польша Саудовская Аравия Япония Иран ЧМ-2018 Португалия Панама Марокко Колумбия Сенегал Уругвай
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