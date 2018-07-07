Швеция — Англия 0:2. Определился первый полуфиналист ЧМ-2018. Фото, видео голов

7 июля в Самаре в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Швеции встретилась с Англией.

Англичане одолели сборную Швеции (0:2), выйдя в полуфинал ЧМ-2018.

Швеция — Англия 0:2

7 июля, стадион "Самара Арена"

Голы: 0:2 – 6 Магуайр (на 30-й минуте матча), 20 Деле (на 59-й минуте).

Желтые карточки: Магуайр, Гвидетти, Ларссон

Швеция – Ольсен, Линделёф, Гранквист, Аугустинссон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.

Англия – Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Деле, Стерлинг, Кейн.

Победитель матча в полуфинале ЧМ-2018 встречается либо с Хорватией, либо с Россией. Начало этого матча – сегодня в 21:00. Обе команды с громаднейшим трудом пробились на данную стадию мундиаля. 1/8 финала. Россиянам только блестящая игра вратаря Игоря Акинфеева помогла выиграть серию пенальти и пройти Испанию. Хорватам тоже пришлось "проверить свою удачу" в "лотерее 11-метровых" в матче против Дании.

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Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.