Финал ЧМ-2018 Хорватия – Франция: где смотреть, статистика, прогнозы букмекеров

12 июля 2018, 18:15

Главный футбольный матч года - совсем скоро.

В воскресенье, 15 июля на московском стадионе "Лужники" пройдет финал чемпионата мира между сборными Хорватии и Франции.

Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

Финальную встречу на Кубок покажет телеканал "Интер". Сама трансляция начнется 17:50, а в 17:30 "Интер" покажет и церемонию закрытия чемпионата.

Путь к финалу: Хорватия

Хорватия уже показала свое лучшее выступление на чемпионатах мира. Причем если в 1998 году успех феноменального поколения Шукера, Просинечки, Бобана и Билича можно было объяснить сильной югославской школой, то нынешний финал - полностью результат уже независимой, всего-то пятимиллионной Хорватии, страны, у которой нет ни одного приличного современного стадиона.

Главная проблема команды Златко Далича – возможная усталость. В отличие от Франции, которая со всеми соперниками разобралась в основное время, Хорватия провела шесть дополнительных таймов по 15 минут, не считая моральной нервотрепки в двух сериях пенальти.

Выступающий на RT экспертом Жозе Моуриньо считает, что сборной Франции выпал дополнительный день отдыха, поскольку свой полуфинал подопечные Дешама провели за день до хорватов.

"Думаю, сейчас французская сборная выпивает в баре или у себя в комнатах, празднуя тот факт, что матч Англии — Хорватия завершился в овертайме. Им выпал дополнительный день отдыха, что я считаю несправедливым. Думаю, обе команды должны играть в один день. В финале у сборных должны быть равные возможности", - сказал португалец.

И хотя сами футболисты сборной, например, Ведран Чорлука, утверждают, что если придется, то Хорватия и в финале без проблем пробегает 120 минут, все лидеры обороны у хорватов не самые молодые, за плечами у них не только 90 лишних минут, но и тяжелый сезон в клубах – вероятнее всего, у и без того атлетичной сборной Франции в "физике" будет преимущество.

Группа D. Нигерия 2:0
Группа D. Аргентина 3:0
Группа D. Исландия 2:1
1/8 финала. Дания 1:1, по пенальти 3:2
1/4 финала. Хорватия 2:2, по пенальти 3:4
1/2 финала. Англия 2:1, дополнительное время

Путь к финалу: Франция

Главная же проблема сборной Франции... на самом деле, у Франции нету никаких проблем, если не считать ее не самую зрелищную игру. Подопечные Дешама играют как чемпионы мира – у этой команды нет ничего лишнего, она тратит сил для достижения результата ровно столько, сколько требуется. И при этом за этой размеренной игрой чувствуется огромный запас сил – в любой момент Франция может серьезно прибавить. У нее отличная реализация – в плей-офф команда нанесла по воротам соперников 11 ударов и забила 7 голов.

Киллиан Мбаппе

В полуфинале соперник у Франции был серьезней, чем у Хорватии и, тем не менее, Бельгия была обыграна значительно увереннее, чем англичане. В конце концов, у Франции есть Мбаппе, а про Мбаппе лучше всего высказался Рио Фердинанд, в том духе, что, мол, иметь такие данные попросту незаконно.

Группа C. Австралия 2:1
Группа C. Перу 1:0
Группа C. Дания 0:0
1/8 финала. Аргентина 4:3
1/4 финала. Уругвай 2:0
1/2 финала. Бельгия 1:0

Приметы, совпадения, факты

Последний раз сборная Франции становилась чемпионом мира в 1998 году. В этот год трехцветные точно также играли в Группе С, по ходу турнира три защитника отметились голами (Лизаразю, Блан и Тюрам, сейчас Варан, Умтити и Павар), "Реал" взял Лигу Чемпионов и, самое главное, 20 лет назад Израиль выиграл Евровидение.

Любопытно, что Хорватия стала участницей финала ЧМ с самым низким рейтингом (20) в истории, начиная с введения рейтинга сборных ФИФА в декабре 1992 года.

Личные встречи

Лилиан Тюрам забил за 142 игры за сборную Франции всего 2 мяча - и оба в ворота Хорватии на ЧМ-98.

Встреча 15 июля в "Лужниках" станет шестой для сборных и только третьей официальной.

Первая игра Хорватии против французов стала фатальной – в полуфинале чемпионата мира 1998 года команда встретилась с хозяевами мундиаля: на гол Давора Шукера в начале второго тайма Франция ответила двумя точными выстрелами Лилиана Тюрама и прошла в финал.

Златко Далич, тогда игравший за скромный "Хайдук", хорошо помнит то поражение:

"В 1998-м я был во Франции 3 первых матча – как болельщик Хорватии. Пришлось вернуться, потому что я играл в футбол, надо было готовиться к сезону. В Хорватии все помнят эту игру, помнят Тюрама, помнят поражение. Эту игру обсуждают 20 лет. Я помню, как радовался голу Шукера, но когда мы прижались к воротам, то проиграли. Возможно, Бог дал нам шанс свести счеты".

Трижды команды встречались в товарищеских матчах (0:3, 0:2, 0:0 в пользу Франции), а также пересеклись в группе B на чемпионате Европы 2004 года – матч завершился боевой ничьей 2:2, но в итоге "трехцветные" вышли из группы с первого места, а Хорватия поехала домой.

Прогнозы букмекеров

Букмекерская контора William Hill считает очевидным фаворитом финала Францию. Победа двукратных чемпионов Европы и победителей ЧМ-1998 в основное оценивается в 1.91. Коэффициент на победу Хорватии значительно скромнее – всего 4.5.

Итоговую победу французов William Hill оценил в 1.44, хорватов - в 2.75. По сути, такой коэффициент расценивает теоретическую победу команды Далича как сенсацию.

Другая контора, Bet & Win, считает шансы хорватов еще более призрачными – 2.8.  

По мнению букмекеров, лучшие шансы отличиться в финале имеют французские форварды Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. На гол любого из них предлагают поставить за 2.87. У хорватов больше всего ждут от Марио Манджукича. Забитый мяч форварда Ювентуса оценен коэффициентом 4. В целом же букмекеры сходятся во мнении, что финальный матч на Кубок мира не будет изобиловать голами. Тотал меньше 2,5 гола оценивается коэффициентом 1.42, тотал больше – 2.60 соответственно.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Франция ЧМ-2018 Хорватия ЧМ-2018 финал
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять