Финал ЧМ-2018 Хорватия – Франция: где смотреть, статистика, прогнозы букмекеров

В воскресенье, 15 июля на московском стадионе "Лужники" пройдет финал чемпионата мира между сборными Хорватии и Франции.

Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

Финальную встречу на Кубок покажет телеканал "Интер". Сама трансляция начнется 17:50, а в 17:30 "Интер" покажет и церемонию закрытия чемпионата.

Путь к финалу: Хорватия

Хорватия уже показала свое лучшее выступление на чемпионатах мира. Причем если в 1998 году успех феноменального поколения Шукера, Просинечки, Бобана и Билича можно было объяснить сильной югославской школой, то нынешний финал - полностью результат уже независимой, всего-то пятимиллионной Хорватии, страны, у которой нет ни одного приличного современного стадиона.

Главная проблема команды Златко Далича – возможная усталость. В отличие от Франции, которая со всеми соперниками разобралась в основное время, Хорватия провела шесть дополнительных таймов по 15 минут, не считая моральной нервотрепки в двух сериях пенальти.

Выступающий на RT экспертом Жозе Моуриньо считает, что сборной Франции выпал дополнительный день отдыха, поскольку свой полуфинал подопечные Дешама провели за день до хорватов.

"Думаю, сейчас французская сборная выпивает в баре или у себя в комнатах, празднуя тот факт, что матч Англии — Хорватия завершился в овертайме. Им выпал дополнительный день отдыха, что я считаю несправедливым. Думаю, обе команды должны играть в один день. В финале у сборных должны быть равные возможности", - сказал португалец.

И хотя сами футболисты сборной, например, Ведран Чорлука, утверждают, что если придется, то Хорватия и в финале без проблем пробегает 120 минут, все лидеры обороны у хорватов не самые молодые, за плечами у них не только 90 лишних минут, но и тяжелый сезон в клубах – вероятнее всего, у и без того атлетичной сборной Франции в "физике" будет преимущество.

Группа D. Нигерия 2:0

Группа D. Аргентина 3:0

Группа D. Исландия 2:1

1/8 финала. Дания 1:1, по пенальти 3:2

1/4 финала. Хорватия 2:2, по пенальти 3:4

1/2 финала. Англия 2:1, дополнительное время

Путь к финалу: Франция

Главная же проблема сборной Франции... на самом деле, у Франции нету никаких проблем, если не считать ее не самую зрелищную игру. Подопечные Дешама играют как чемпионы мира – у этой команды нет ничего лишнего, она тратит сил для достижения результата ровно столько, сколько требуется. И при этом за этой размеренной игрой чувствуется огромный запас сил – в любой момент Франция может серьезно прибавить. У нее отличная реализация – в плей-офф команда нанесла по воротам соперников 11 ударов и забила 7 голов.

В полуфинале соперник у Франции был серьезней, чем у Хорватии и, тем не менее, Бельгия была обыграна значительно увереннее, чем англичане. В конце концов, у Франции есть Мбаппе, а про Мбаппе лучше всего высказался Рио Фердинанд, в том духе, что, мол, иметь такие данные попросту незаконно.

Группа C. Австралия 2:1

Группа C. Перу 1:0

Группа C. Дания 0:0

1/8 финала. Аргентина 4:3

1/4 финала. Уругвай 2:0

1/2 финала. Бельгия 1:0

Приметы, совпадения, факты

Последний раз сборная Франции становилась чемпионом мира в 1998 году. В этот год трехцветные точно также играли в Группе С, по ходу турнира три защитника отметились голами (Лизаразю, Блан и Тюрам, сейчас Варан, Умтити и Павар), "Реал" взял Лигу Чемпионов и, самое главное, 20 лет назад Израиль выиграл Евровидение.

Любопытно, что Хорватия стала участницей финала ЧМ с самым низким рейтингом (20) в истории, начиная с введения рейтинга сборных ФИФА в декабре 1992 года.

Личные встречи

Встреча 15 июля в "Лужниках" станет шестой для сборных и только третьей официальной.

Первая игра Хорватии против французов стала фатальной – в полуфинале чемпионата мира 1998 года команда встретилась с хозяевами мундиаля: на гол Давора Шукера в начале второго тайма Франция ответила двумя точными выстрелами Лилиана Тюрама и прошла в финал.

Златко Далич, тогда игравший за скромный "Хайдук", хорошо помнит то поражение:

"В 1998-м я был во Франции 3 первых матча – как болельщик Хорватии. Пришлось вернуться, потому что я играл в футбол, надо было готовиться к сезону. В Хорватии все помнят эту игру, помнят Тюрама, помнят поражение. Эту игру обсуждают 20 лет. Я помню, как радовался голу Шукера, но когда мы прижались к воротам, то проиграли. Возможно, Бог дал нам шанс свести счеты".

Трижды команды встречались в товарищеских матчах (0:3, 0:2, 0:0 в пользу Франции), а также пересеклись в группе B на чемпионате Европы 2004 года – матч завершился боевой ничьей 2:2, но в итоге "трехцветные" вышли из группы с первого места, а Хорватия поехала домой.

Прогнозы букмекеров

Букмекерская контора William Hill считает очевидным фаворитом финала Францию. Победа двукратных чемпионов Европы и победителей ЧМ-1998 в основное оценивается в 1.91. Коэффициент на победу Хорватии значительно скромнее – всего 4.5.

Итоговую победу французов William Hill оценил в 1.44, хорватов - в 2.75. По сути, такой коэффициент расценивает теоретическую победу команды Далича как сенсацию.

Другая контора, Bet & Win, считает шансы хорватов еще более призрачными – 2.8.

По мнению букмекеров, лучшие шансы отличиться в финале имеют французские форварды Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. На гол любого из них предлагают поставить за 2.87. У хорватов больше всего ждут от Марио Манджукича. Забитый мяч форварда Ювентуса оценен коэффициентом 4. В целом же букмекеры сходятся во мнении, что финальный матч на Кубок мира не будет изобиловать голами. Тотал меньше 2,5 гола оценивается коэффициентом 1.42, тотал больше – 2.60 соответственно.