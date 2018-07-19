СМИ узнали, когда Роналду может впервые сыграть за "Ювентус"

Бывший игрок испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" португалец Криштиану Роналду может впервые сыграть за "Ювентус" из итальянского Турина в товарищеском матче.

Ожидается, что спортсмен выступит за новую команду 12 августа в игре против ее молодежи, пишет Football.ua.

"Криштиану Роналду начнет тренироваться с "Ювентусом" 30 июля", — отметило издание.

Напомним, 11 июля стало известно, что Криштиану Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус". Сумма трансфера португальца составила 119 млн евро. Зарплата игрока в новом клубе составит 30 млн евро в год.