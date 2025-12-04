Укр
90-летняя звезда "бондианы" ослепла: "Больше никого не узнаю"

Анна Подгорная
4 декабря 2025, 01:30
Джуди Денч раскрыла детали стремительно прогрессирующей болезни.
Джуди Денч
Джуди Денч сейчас - актриса практически потеряла зрение / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вкратце:

  • Более десяти лет Джуди Денч страдает от макулодистрофии
  • Сегодня зрение артистки практически равно нулю

Легендарная британская актриса Джуди Денч в свои элегантные девяносто сохраняет острый ум и жажду к жизни, но, увы, ее начало подводить зрение. В 2012 году ей поставили диагноз макулодистрофия, из-за которого центральная часть сетчаток ее глаз постепенно теряет возможность выполнять свои функции.

Сегодня Денч практически слепа. Актриса больше не может смотреть телевизор или читать книги, в театре ей нужен компаньон, который рассказывал бы ей, что происходит на сцене.

видео дня

Из-за потери зрения она также перестала узнавать знакомых - лишь самых близких она может различить по характерным чертам. "Я больше не вижу. У меня, знаете… Словом, сейчас я уже никого не узнаю. Не вижу телевизор, не могу читать. Когда я прихожу в театр, кто-то должен рассказывать мне, что происходит на сцене", - рассказала Джуди Денч в комментарии для ITV News. Также артистка добавила, обратившись к актеру Иэну Маккеллену, который стоял с ней рядом: "Я вижу твой силуэт и знаю, что это ты, только потому, что давно тебя знаю. Больше никого не узнаю".

Джуди Денч
Джуди Денч сейчас - актриса практически потеряла зрение / Скриншот TikTok

О персоне: Джуди Денч

Джуди Денч - британская актриса театра и кино. Обладательница премии Оскар, двух премий Золотой глобус, двух премий Гильдии киноактеров США, шести премий BAFTA, четырех премий BAFTA TV, семи наград Лоренса Оливье, премии Тони. Кавалер ордена Кавалеров Почета (2005), дама-командор ордена Британской империи (1988), сообщает Википедия. Самые известные киноработы: "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "Влюблённый Шекспир", "И целого мира мало", "Умри, но не сейчас", "Гордость и предубеждение", "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "Джейн Эйр", "007: Координаты "Скайфолл", "007: Спектр", "Виктория и Абдул", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Кошки" и др.

