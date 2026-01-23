Укр
Александр Рыбак объявил о возвращении на Евровидение — детали

Кристина Трохимчук
23 января 2026, 15:30
Исполнитель хита "Fairytale" будет участвовать в Национальном отборе.
Александр Рыбак возвращается на Евровидение
Александр Рыбак возвращается на Евровидение / коллаж: Главред, скрин из видео

Известный норвежский певец Александр Рыбак анонсировал свое сенсационное возвращение на конкурс Евровидение. Артист будет участвовать в Национальном отборе Норвегии. Об этом сообщили на сайте Евровидения.

Рыбак представит конкурсную песню "Rise" собственного авторства. За последнее время певец почувствовал потребность в творческих переменах, поэтому занимался созданием мюзикла и получал степень магистра киномузыки в Колумбийском колледже в США. Весь этот опыт он воплотил в альбоме "Fairytales Too", где поп-музыка сочетается с кинематографическим оркестровым звучанием. Песня "Rise" также входит в треклист пластинки, что намекает на звучание нового хита.

Александр Рыбак появится в финале Melodi Grand Prix 28 февраля, где будет определен победитель Национального отбора. У певца будет достойная конкуренция — с ним будут соревноваться 7 ярких и самобытных финалистов.

Александр Рыбак — Евровидение

Александр Рыбак возвращается на конкурс уже в третий раз. Он вошел в историю "Евровидения" как один из самых ярких и харизматичных победителей. В 2009 году его песня "Fairytale" произвела настоящий фурор: искреннее исполнение, игра на скрипке и фольклорные мотивы принесли Норвегии победу с рекордным на тот момент результатом в 387 баллов. Спустя девять лет, в 2018 году, артист триумфально вернулся на конкурс с фанк-композицией "That’s How You Write a Song", доказав свой статус любимца публики, хотя и не смог повторить первоначальный успех.

Ранее Главред сообщал, что актер Владимир Кравчук получил почетное звание Заслуженного артиста Украины от Президента Украины Владимира Зеленского. Актер прославился благодаря роли Андрея Мельника из Хмельницкого в фильме "Ты — космос".

Также украинская балерина Екатерина Кухар из-за халатности врача-косметолога потеряла сознание прямо на сцене. Балерина хотела сделать инъекции полимолочной кислоты для омоложения кожи перед съемками, но это привело к тяжелым последствиям.

