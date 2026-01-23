Александр Рыбак объявил о возвращении на Евровидение — детали

Исполнитель хита "Fairytale" будет участвовать в Национальном отборе.

https://glavred.info/starnews/aleksandr-rybak-obyavil-o-vozvrashchenii-na-evrovidenie-detali-10734857.html Ссылка скопирована

Александр Рыбак возвращается на Евровидение / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Александр Рыбак заявил об участии в норвежском Национальном отборе

Какую песню он исполнит

Известный норвежский певец Александр Рыбак анонсировал свое сенсационное возвращение на конкурс Евровидение. Артист будет участвовать в Национальном отборе Норвегии. Об этом сообщили на сайте Евровидения.

Рыбак представит конкурсную песню "Rise" собственного авторства. За последнее время певец почувствовал потребность в творческих переменах, поэтому занимался созданием мюзикла и получал степень магистра киномузыки в Колумбийском колледже в США. Весь этот опыт он воплотил в альбоме "Fairytales Too", где поп-музыка сочетается с кинематографическим оркестровым звучанием. Песня "Rise" также входит в треклист пластинки, что намекает на звучание нового хита.

видео дня

Куда пропал Александр Рыбак / скрин из видео

Александр Рыбак появится в финале Melodi Grand Prix 28 февраля, где будет определен победитель Национального отбора. У певца будет достойная конкуренция — с ним будут соревноваться 7 ярких и самобытных финалистов.

Александр Рыбак - выступление на Евровидении 2009 / скрин из видео

Александр Рыбак — Евровидение

Александр Рыбак возвращается на конкурс уже в третий раз. Он вошел в историю "Евровидения" как один из самых ярких и харизматичных победителей. В 2009 году его песня "Fairytale" произвела настоящий фурор: искреннее исполнение, игра на скрипке и фольклорные мотивы принесли Норвегии победу с рекордным на тот момент результатом в 387 баллов. Спустя девять лет, в 2018 году, артист триумфально вернулся на конкурс с фанк-композицией "That’s How You Write a Song", доказав свой статус любимца публики, хотя и не смог повторить первоначальный успех.

Александр Рыбак "Fairytale" - Евровидение 2009

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что актер Владимир Кравчук получил почетное звание Заслуженного артиста Украины от Президента Украины Владимира Зеленского. Актер прославился благодаря роли Андрея Мельника из Хмельницкого в фильме "Ты — космос".

Также украинская балерина Екатерина Кухар из-за халатности врача-косметолога потеряла сознание прямо на сцене. Балерина хотела сделать инъекции полимолочной кислоты для омоложения кожи перед съемками, но это привело к тяжелым последствиям.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред