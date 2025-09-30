Укр
Алла Пугачева обратилась к бывшему и попала в громкий скандал - детали

Элина Чигис
30 сентября 2025, 09:18
122
Россияне набросились на Аллу Пугачеву.
Алла Пугачева
Алла Пугачева - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

  • Алла Пугачева обратилась к Владимиру Кузьмину
  • Что не понравилось россиянам

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, обратилась к своему бывшему возлюбленному Владимиру Кузьмину.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Примадонна пожелала артисту и его жене счастья, а жители страны-оккупанта РФ осудили ее за унизительные слова о бывшем избраннике в недавнем интервью.

видео дня

Отметим, 29 сентября Кузьмин отпраздновал с женой годовщину свадьбы, показав общее фото.

"24 года пролетели незаметно. Люблю нас", — написал певец.

Владимир Кузьмин со своей женой
Владимир Кузьмин со своей женой / фото: скрин instagram.com, Владимир Кузьмин

Пугачева же решила поддержать пару и написала свои поздравления.

"Гений со своим ангелом-хранителем. Счастья вам, ребята!" — отметила артистка.

А вот россияне не оценили такой поступок и написали свои негативные комментарии под сообщением Аллы Борисовны.

"Какое лицемерие с Вашей стороны после слов о мужчинах, что кроме двух, остальные — это была помощь другу!";

"Вы сами поняли, что написали?";

"Похмелись бабуль", - отметили недовольные россияне.

Россияне не оценили поступок Аллы Пугачевой
Россияне не оценили поступок Аллы Пугачевой / фото: скрин instagram.com, Владимир Кузьмин
Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

19:15

Проблемы "Дарницы" с продажами связаны с высокими ценами, а не со "сговором" аптек - экономист

