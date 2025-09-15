Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Яма отказался от старого образа.

Влад Яма сейчас - как выглядит беглец-шоумен / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Кратко:

Влада Яма привыкли видеть с бородой

В США он сменил образ

Украинский танцор, хореограф и шоумен Влад Яма в начале полномасштабной войны покинул Украину с семьей, и осел в США. Свое возвращение он пока не планирует, и наслаждается заграничной жизнью.

Недавно он с женой посетил фестиваль Burning Man, о чем рассказал в Instagram. Его появление удивило тех, кто еще следит за жизнью беглеца - после отъездов многие поклонники отказались от танцора.

Своей любимой прическе он не изменил, а вот от бороды Влада Ямы не осталось и следа. Вместо нее шоумен отрастил усы. Чем обусловлена такая перемена, танцор уточнять не стал.

Влад Яма сейчас - как выглядит беглец-шоумен / instagram.com/vladyama_official

О персоне: Влад Яма Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

