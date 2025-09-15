Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Анна Подгорная
15 сентября 2025, 18:32
117
Яма отказался от старого образа.
Влад Яма
Влад Яма сейчас - как выглядит беглец-шоумен / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Кратко:

  • Влада Яма привыкли видеть с бородой
  • В США он сменил образ

Украинский танцор, хореограф и шоумен Влад Яма в начале полномасштабной войны покинул Украину с семьей, и осел в США. Свое возвращение он пока не планирует, и наслаждается заграничной жизнью.

Недавно он с женой посетил фестиваль Burning Man, о чем рассказал в Instagram. Его появление удивило тех, кто еще следит за жизнью беглеца - после отъездов многие поклонники отказались от танцора.

видео дня

Своей любимой прическе он не изменил, а вот от бороды Влада Ямы не осталось и следа. Вместо нее шоумен отрастил усы. Чем обусловлена такая перемена, танцор уточнять не стал.

Влад Яма с женой и Николаем Каблукой
Влад Яма сейчас - как выглядит беглец-шоумен / instagram.com/vladyama_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда кулинарного шоу "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская оказалась в больнице с ребенком. Срочная помощь понадобилась одной из близняшек, которых кулинар родила в октябре 2024 года.

Также в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий. Певица решила поэкспериментировал с внешностью, что вызвало у ее поклонников массу разнообразных эмоций.

Читайте также:

О персоне: Влад Яма

Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Влад Яма новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

19:48Украина
Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавших

Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавших

19:34Война
Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

19:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

Последние новости

20:01

Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

19:48

50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

19:34

Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавшихФото

19:25

"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

19:13

Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
19:10

Трамп крутится как уж на сковородке из-за санкций против РФмнение

18:45

Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

18:44

Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаныВидео

18:42

Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

Реклама
18:32

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

18:27

В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

18:16

У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

18:14

Вмиг сметут со стола: рецепт легендарного салата за 5 минут

18:10

На крючке — краснокнижный вид: стало известно, откуда в Киеве редчайшая рыба

17:51

"Опыт горькой ценой": Украина готова научить Европу сбивать дроны - Игнат

17:40

Какой цвет одежды вы обычно носите: любимые оттенки раскроют тип характера

17:29

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровениемВидео

17:10

Коридор затмений: какие 3 знака зодиака резко изменят свою судьбу

17:07

Шторм усиливается: Украина под влиянием жесткой магнитной бури

16:56

В банках Украины покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

Реклама
16:51

Смогут ли россияне оккупировать Купянск: командир полка "Ахиллес" ответил

16:38

У Земли появилась еще одна Луна - открытие астрономов может изменить мир

16:34

Четвероклассников в Украине ждёт ВНО: школьников проверят по-новому

16:34

Долго тереть не нужно: домашнее средство, которое быстро смоет весь желтый налетВидео

16:22

"Это не то, что остановит войну": экономист сказал, на что Украине стоит обратить внимание

16:21

"Наш Джекичанчик": Леся Никитюк сделал комментарий про отцовство ее партнера

16:18

Морально не вывозил: звезда "МастерШеф" обратился к украинцам из ПрагиВидео

16:01

Украине может грозить новое вторжение: СМИ раскрыли циничный замысел Путина

15:37

За игнорирование - штраф: водителей предупредили о новом важном знаке на дорогах

15:31

"Будет там, где хочет": политзаключенный Лукашенко после освобождения вернулся в тюрьму

15:27

Войска отработали боевые действия недалеко от польской границы: что делала Россия

15:27

Школа в Норвегии глазами украинки: почему простые задания вызвали "культурный шок"

15:08

Существует ли жизнь после смерти: священник дал откровенный ответВидео

15:07

Доллар по 46: нардеп сказал, "взлетит" ли валюта до этой отметки

15:02

В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

14:49

Ремонт влетит в копеечку: какие ежедневные привычки "убивают" стиральную машинуВидео

14:40

"Пространство для маневра": эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси

14:35

Где ноль среди восьмерок: чтобы дать ответ, надо быть "гением головоломок"

14:33

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

14:29

Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

Реклама
14:14

Будут ли отключения света зимой: в Укрэнерго объяснили, чего ждать украинцам

14:12

Самолеты снаряжены крылатыми ракетами: существует угроза нового удара по Украине

14:06

"Столько слез": звездная прыгунья Бех-Романчук беременна первенцем

13:58

Война идет к завершению: Вениславский обнадежил сроками окончания боев в Украине

13:54

Имели ли ваши предки особый талант: фамилия раскроет скрытую историю рода

13:20

В Украине обновили тесты по ПДД: что теперь спрашивают на экзаменеФото

13:15

"Решение о завершении войны будет приниматься не в Кремле": кто может остановить Путина

13:06

Самый популярный детектив на Netflix: этот фильм полюбился украинским киноманам

12:59

"Есть большая проблема": историк раскрыл секрет Говерлы и что означает ее названиеВидео

12:47

Что смотрит Святослав Вакарчук: топ-5 любимых фильмов фронтмена Океана ЭльзыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять