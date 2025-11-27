Кратко:
- Что рассказала адвокат Седоковой
- Что она пытается сделать
Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова продолжает борьбу против его бывшей жены - певицы-предательницы Анны Седоковой.
Как сообщают российские пропагандисты, перед вступлением в брак, Седокова и Тимма подписали некий брачный договор, который, как пишут россияне, не имел юридической силы.
По словам Гавриловой, согласно указанному договору, Янис Тимма должен был отдавать Анне все свое имущество, так как та в свою очередь не имела доходов в период их брака, который продлился чуть более четырех лет.
"У Седоковой не было доходов. Ее справки 2-НДФЛ свидетельствуют, что она бедна как церковная мышь. Как она могла содержать человека? А Янис все это время играл в разных клубах. Я специально сделала подборку видеороликов, в которых Анна сама говорит о праздном образе жизни. „Я прилетела к мужу в Испанию. Он мне дал свою карточку от швейцарского счета. И я ходила за покупками. Не хочу думать о том, как зарабатывать деньги", — говорила Седокова в 2024 году. Она все время переобувается и лжет", — уверена специалист.
Накануне, певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, показательно разрыдалась на камеру.
Накануне Главред писал о том, Анна Седокова использовала бандитские схемы, чтобы заполучить имущество Тиммы.
О персоне: Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
