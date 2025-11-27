Адвокат раскрыла реальное положение дел запроданки Анны Седоковой.

Анна Седокова бедная, как мышь: коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова продолжает борьбу против его бывшей жены - певицы-предательницы Анны Седоковой.

Как сообщают российские пропагандисты, перед вступлением в брак, Седокова и Тимма подписали некий брачный договор, который, как пишут россияне, не имел юридической силы.

Анна Седокова и Янис Тимма были в браке 4 года/ instagram.com/annasedokova

По словам Гавриловой, согласно указанному договору, Янис Тимма должен был отдавать Анне все свое имущество, так как та в свою очередь не имела доходов в период их брака, который продлился чуть более четырех лет.

"У Седоковой не было доходов. Ее справки 2-НДФЛ свидетельствуют, что она бедна как церковная мышь. Как она могла содержать человека? А Янис все это время играл в разных клубах. Я специально сделала подборку видеороликов, в которых Анна сама говорит о праздном образе жизни. „Я прилетела к мужу в Испанию. Он мне дал свою карточку от швейцарского счета. И я ходила за покупками. Не хочу думать о том, как зарабатывать деньги", — говорила Седокова в 2024 году. Она все время переобувается и лжет", — уверена специалист.

Анна Седокова пытается заполучить наследство/ instagram.com/annasedokova/

Накануне, певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, показательно разрыдалась на камеру.

Накануне Главред писал о том, Анна Седокова использовала бандитские схемы, чтобы заполучить имущество Тиммы.

О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

