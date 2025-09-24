Укр
Читать на украинском
Через год после похорон: муж Заворотнюк ошарашил своим внешним видом

Алена Кюпели
24 сентября 2025, 14:37
245
Петр Чернышев стал выглядеть совсем по-другому, благодаря своей подруге-путинистке Татьяне Навке.
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев прожили в браке несколько лет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Петр Чернышев
  • Что возвращает его к жизни

Фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря президента страны-оккупанта Дмитрия Пескова, и принадлежит "к кремлевской элите", опубликовала фото бывшего мужа умершей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Как пишут российские пропагандисты, Навка показала Чернышева, который был на открытии ее нового проекта - театральной студии. Стало известно, что фигурист и муж Заворотнюк будет одним из преподавателей студии.

видео дня

Между тем, РосСМИ удивились внешнему виду Чернышева. Оказалось, что он уже оправился после смерти Заворотнюк и выглядит гораздо лучше, чем год назад.

Путр Чернышев заметно изменился
Путр Чернышев заметно изменился / Фото 7Дней

Отношения Петра Чернышева и Татьяны Навки

Жена путинского рупора Пескова Татьяна Навка постоянно крутится вокруг бывшего мужа покойной актрисы Заворотнюк. Она всячески ангажирует его в свои ледовые шоу, а вот теперь Чернышев - участник ее нового театрального проекта. Будет ли он связан со льдом или нет - неизвестно, однако Чернышев уже там.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анастасия Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анастасия Заворотнюк новости шоу бизнеса
