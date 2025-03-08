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Дантес показал полностью раздетую Кацурину

Алена Кюпели
8 марта 2025, 21:23
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Каждый поздравляет свою половинку - как умеет. Дантес сделал это с юмором.
Даша Кацурина, Владимир Дантес
Даша Кацурина и Владимир Дантес / коллаж: Главред, фото: t.me/dashakatsurinaa, instagram.com/volodymyrdantes

Кратко:

  • Зачем Дантес показал обнаженную Кацурину
  • Как поздравил ее певец

Украинский популярный певец Владимир Дантес решил ошарашить своих фоловеров "праздничным" видео.

На своей странице в Instagram он выложил смешной ролик вместе со своей половиной Дашей Кацуриной. Так, на видео Дантес решил показать разницу между поздравлениями с 8 Марта. В контексте, как это делает "мальчик" и "мужчина".

видео дня

На видео, Дантес входит в ванную с букетом белых роз и дарит цветы своей любимой. При этом Даша Кацурина носит только полотенце на голове и больше ничего. Как шутливо отметил исполнитель, именно так с праздником поздравляет "мальчик".

А вот "мужчина", согласно шутливому ролику Дантеса, поздравляет по-другому. Во время, когда Кацурина мыла машина, Дантес позвал ее, бросив брутальное: "С 8 марта"!

К слову, пикантный кадр с Дашей Кацуриной, певец заботливо заблюрил.

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Как ранее писал Главред, Дантес поделился, что его удивило, когда он вместе с группой Badstreet boys записывали благотворительный клип на песню "Это так" с Ющенко, политик сначала пригласил всех в свой музей.

Ранее также украинская певица Надя Дорофеева и ее бывший муж Владимир Дантес встретились впервые за долгое время на одном из мероприятий.

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Кто такой Владимир Дантес?

Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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