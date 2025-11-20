Дмитрий Гордон высказался о разводе с женой: "Сколько раз думал"

Пара заключила брак в 2011 году.

Дмитрий Гордон высказался о браке с Алесей Бацман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alesiabatsman

Вкратце:

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман женаты с 2011 года

Журналист признался, что сейчас происходит в его отношениях с супругой

Украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман состоят в браке с 2011 года. За 14 лет у пары появилось трое общих детей - Санта (2012), Алиса (2016) и Лиана (2019) (также у Гордона есть четверо детей от предыдущих отношений - прим. редактора).

Свой брак с Бацман (Алеся Бацман - третья официальная жена Дмитрия Гордона - прим. редактора) сегодня Гордон оценивает, как крайне крепкий. Более того - он ни разу не думал о расставании с Алесей за все 14 лет вместе. В этом Дмитрий признался в интервью Алине Шаманской.

"Сколько раз думал, столько и разводился. Два. В третьем браке ни разу не думал. Потому что есть любовь, есть дружба, есть уважение. Это три таких главных фактора, которые не позволяют даже думать о разводе", - убежден Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон высказался о браке с Алесей Бацман / фото: instagram.com/alesiabatsman

О персоне: Дмитрий Гордон Дмитрий Ильич Гордон — советский и украинский журналист. С 1996 года — ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995—2019 годах — главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014—2016).



