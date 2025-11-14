"До трех лет тюрьмы": Максима Галкина хотят наказать в Израиле

Кратко:
- Максима Галкина проверяют власти Израиля
- Чем он оскорбил израильтян
Российского комика Максима Галкина, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, проверяют в Израиле по подозрению в неуважении к госсимволу страны.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку.
"По данным источника, на одном из концертов в начале ноября Галкин взял у зрителя флаг Украины и полностью накрыл им израильский. Это возмутило общественников, которые посчитали, что таким образом артист показал свое неуважение к стране. Некоторые даже разглядели в этом жесте порабощение и оккупацию", - написали пропагандисты.
По законам Израиля, Галкина могут лишить свободы до 3 лет или же назначить штраф в размере 15 тысяч долларов.
Позиция Максима Галкина
Максим Галкин уехал из страны-террориста РФ еще в 2022 году вместе с семьей жить в Израиль, а затем они перебрались на Кипр, где Алла Пугачева имеет свою недвижимость. Поговаривают, что мягкий климат на острове более подходит Примадонне. Также юморист часто говорит о террористической политике Кремля и шутит об этом на своих концертах, а в РФ его признали иноагентом.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
