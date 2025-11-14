"До трех лет тюрьмы": Максима Галкина хотят наказать в Израиле

Максим Галкин попал в неприятности в Израиле.

Максим Галкин - проблемы с законом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Максима Галкина проверяют власти Израиля

Чем он оскорбил израильтян

Российского комика Максима Галкина, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, проверяют в Израиле по подозрению в неуважении к госсимволу страны.

видео дня

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку.

"По данным источника, на одном из концертов в начале ноября Галкин взял у зрителя флаг Украины и полностью накрыл им израильский. Это возмутило общественников, которые посчитали, что таким образом артист показал свое неуважение к стране. Некоторые даже разглядели в этом жесте порабощение и оккупацию", - написали пропагандисты.

За что могут наказать Максима Галкина / фото: скрин t.me/mash/

По законам Израиля, Галкина могут лишить свободы до 3 лет или же назначить штраф в размере 15 тысяч долларов.

Максим Галкин с дочерью Лизой / фото: instagram.com, Максим Галкин

Позиция Максима Галкина

Максим Галкин уехал из страны-террориста РФ еще в 2022 году вместе с семьей жить в Израиль, а затем они перебрались на Кипр, где Алла Пугачева имеет свою недвижимость. Поговаривают, что мягкий климат на острове более подходит Примадонне. Также юморист часто говорит о террористической политике Кремля и шутит об этом на своих концертах, а в РФ его признали иноагентом.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, в ночь на 14 ноября страна-террорист Россия совершила массированный обстрел Украины, используя ракеты и ударные дроны. Украинские знаменитости уже отреагировали на вражеские удары и показали, как провели эту ночь.

А также известная певица Анжелика Рудницкая раскритиковала певца Виталия Козловского за его прошлые поступки. Атистка отметила, что тяжело простить Козловскому выступление на Красной площади в 2018 году и высказалась о его службе в ВСУ.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

