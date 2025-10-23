Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Достал уже": что происходит с Никитой Пресняковым после развода

Элина Чигис
23 октября 2025, 09:09
65
Владимир Пресняков рассказал, что происходит с его сыном.
Никита Пресняков, Алена Краснова
Никита Пресняков сделал выводы после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Кратко:

  • Владимир Пресняков рассказал о состоянии сына
  • Как Никита пережил развод с женой

Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал развод своего старшего сына Никиты с Аленой Красновой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Владимир отмечает, что его сын по-настоящему повзрослел.

видео дня

"Я переживал, думал, что будет хуже, потому что у меня был плохим этот этап. Он его продвинул вперед. Он стал более взрослым, потому что до развода он находился в состоянии ребенка, а сейчас делает какие-то осознанные вещи", — заявил путинист.

Никита Пресняков с женой
Никита Пресняков с бывшей женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Также Пресняков решил не вмешиваться в личные дела Никиты.

"Я его достал уже своими советами. Стараюсь делать так, чтобы он запоминал не словами, а примером", — добавил любитель диктатора Путина.

Никита Пресняков с женой
Никита Пресняков с бывшей женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Развод Никиты Преснякова и Алены Красновой

В августе этого года Пресняков и Краснова сообщили о своем разводе. РосСМИ писали, что всему виной то, что они переехали из РФ жить в США, где у них было немало препятствий. Бывшая жена музыканта вернулась жить в Россию, а Никита остался в США, где развивает свою карьеру.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.

А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артистка опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Никита Пресняков

Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Пресняков Никита Пресняков новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путину все труднее": в ЕС объявили о серьезном санкционном ударе по России

"Путину все труднее": в ЕС объявили о серьезном санкционном ударе по России

09:59Война
Будет ли Украина без тепла и света: у Зеленского рассказали, как пройдет зима

Будет ли Украина без тепла и света: у Зеленского рассказали, как пройдет зима

09:52Украина
Оккупанты сдаются в плен десятками: ВСУ продвигаются на ключевых участках фронта

Оккупанты сдаются в плен десятками: ВСУ продвигаются на ключевых участках фронта

09:04Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

Китайский гороскоп на сегодня 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

Последние новости

10:00

"Мы все еще хотим встреч": Рубио объяснил, почему США ударили санкциями по РФ

10:00

РФ ударила по спасателям на Харьковщине: есть погибший, много раненых

09:59

"Путину все труднее": в ЕС объявили о серьезном санкционном ударе по России

09:52

Будет ли Украина без тепла и света: у Зеленского рассказали, как пройдет зима

09:43

Одним решением: как Трамп может существенно ускорить окончание войны в Украине

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
09:42

Будапешт сорван: когда возможны новые мирные переговоры?мнение

09:09

"Достал уже": что происходит с Никитой Пресняковым после развода

09:04

Оккупанты сдаются в плен десятками: ВСУ продвигаются на ключевых участках фронта

09:00

Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года

Реклама
08:44

РФ ударила по жилым районам Киева: повреждены дома, школа, детский сад, синагогаФотоВидео

08:19

Очень критично для врага на фронте: партизаны заблокировали военные эшелоны РФ

07:57

В Копейске прогремели взрывы: горит завод, снабжающий войну РФ против Украины

07:37

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Овнам - перемены, Тельцам - подарок, Близнецам - силаВидео

06:54

В Сумах дрон РФ ударил по железнодорожной станции: есть пострадавшиеФото

06:28

Что важно понять о новом оружии воздушного террора РФ - реактивных КАБахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках дворника за 49 секунд

05:21

Из пяти ингредиентов получится большая кастрюля: рецепт фантастического супа

04:44

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

04:32

Могут ли коты видеть души умерших - поставлена окончательная точка в вопросеВидео

04:00

Россияне отомстили Алле Пугачевой - что произошло

Реклама
03:30

Полетят ли "Томагавки" по Москве: дипломат указал на важный нюанс

03:09

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

02:55

Вселенная на их стороне: кого из знаков зодиака "накроет" волна удачи и успеха

01:30

На осужденного Пи Дидди совершено покушение в СИЗО - детали

00:53

Трамп отказался от переговоров с Путиным: что стало ключевым фактором

00:43

День рождения под звуки ракет: Анна Кошмал раскрыла свое единственное желание

00:31

"Он мог бы сидеть дома": 67-летний генерал-майор спасал детей из горящего садикаФотоВидео

00:15

США ввели санкции против РФ: кто из компании-"гигантов" попали в список

22 октября, среда
23:27

Как получить свет без генератора: простой способ с автомобильным аккумулятором

23:08

В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой "Шахедов"

22:58

США готовят "существенный" удар по РФ: Бессент заинтриговал заявлением

22:52

В 16 живет сам: Димопулос вызверилась на подписчицу за вопрос о сыне

22:41

"Раньше с женой кайфовали": жених Леси Никитюк рассказал о жизни с ведущей

22:34

Через сколько часов после употребления алкоголя можно садиться за руль - важные правила

22:28

Полесье нацелилось на талант Динамо - сможет ли клуб подписать игрока

22:21

США сняли ключевое ограничение на удары по России западным оружием - детали от WSJ

21:52

Кремль изменил стратегию ударов по энергетике - к чему готовиться украинцамВидео

21:43

"В сторону зависимостей": Андрей Фединчик сделал первое заявление после развода

21:30

Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

21:07

"Минус 20 часов без света": эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимойВидео

Реклама
21:01

Как заснуть за 2 минуты - ученые проанализировали популярный военный методВидео

20:53

Когда помощь Украине превращается в системную миссию: Взаимодействие Андрея Матюхи с благотворителями в Хорватии актуально

20:50

Украинский актер снялся вместе с Ричардом Гиром - что он о нем рассказал

20:44

Блондинка, не похожа на маму: младшая дочь Заворотнюк отметила день рождения

20:34

Чем можно зарядить телефон, если нет света: очень хорошие и полезные советыВидео

20:25

Как восстановить плодородие почвы в теплице: простой ингредиент, который дает результатВидео

20:02

Даже тереть не нужно: девушка рассказала, как вывести плесень из герметика

19:43

Казаки боялись этого больше, чем смерти: каким было самое позорное наказание на СечиВидео

19:21

Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия

19:00

Ворвутся мощные ливни и мороз: синоптики назвали дату ухудшения погоды

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять