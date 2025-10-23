Кратко:
- Владимир Пресняков рассказал о состоянии сына
- Как Никита пережил развод с женой
Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал развод своего старшего сына Никиты с Аленой Красновой.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Владимир отмечает, что его сын по-настоящему повзрослел.
"Я переживал, думал, что будет хуже, потому что у меня был плохим этот этап. Он его продвинул вперед. Он стал более взрослым, потому что до развода он находился в состоянии ребенка, а сейчас делает какие-то осознанные вещи", — заявил путинист.
Также Пресняков решил не вмешиваться в личные дела Никиты.
"Я его достал уже своими советами. Стараюсь делать так, чтобы он запоминал не словами, а примером", — добавил любитель диктатора Путина.
Развод Никиты Преснякова и Алены Красновой
В августе этого года Пресняков и Краснова сообщили о своем разводе. РосСМИ писали, что всему виной то, что они переехали из РФ жить в США, где у них было немало препятствий. Бывшая жена музыканта вернулась жить в Россию, а Никита остался в США, где развивает свою карьеру.
О персоне: Никита Пресняков
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
