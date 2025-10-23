Владимир Пресняков рассказал, что происходит с его сыном.

Никита Пресняков сделал выводы после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Владимир Пресняков рассказал о состоянии сына

Как Никита пережил развод с женой

Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал развод своего старшего сына Никиты с Аленой Красновой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Владимир отмечает, что его сын по-настоящему повзрослел.

"Я переживал, думал, что будет хуже, потому что у меня был плохим этот этап. Он его продвинул вперед. Он стал более взрослым, потому что до развода он находился в состоянии ребенка, а сейчас делает какие-то осознанные вещи", — заявил путинист.

Никита Пресняков с бывшей женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Также Пресняков решил не вмешиваться в личные дела Никиты.

"Я его достал уже своими советами. Стараюсь делать так, чтобы он запоминал не словами, а примером", — добавил любитель диктатора Путина.

Никита Пресняков с бывшей женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Развод Никиты Преснякова и Алены Красновой

В августе этого года Пресняков и Краснова сообщили о своем разводе. РосСМИ писали, что всему виной то, что они переехали из РФ жить в США, где у них было немало препятствий. Бывшая жена музыканта вернулась жить в Россию, а Никита остался в США, где развивает свою карьеру.

О персоне: Никита Пресняков Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

