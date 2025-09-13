Элтон Джон ошарашил поклонников видом из больничной палаты

Популярному британскому певцу и композитору пожелали скорейшего выздоровления.

Элтон Джон показался на больничной койке / Коллаж Главред, фото Instagram/ eltonjohn

Что случилось с Элтоном Джоном

Как он выглядит

Сэр Элтон Джон, легендарный британский певец и музыкант, смутил поклонников, опубликовав фотографию себя на больничной койке в рамках продвижения сиквела "Spinal Tap".

В фотоальбоме со съёмок "Spinal Tap II: The End Continues" исполнитель хита "Rocket Man" полулежал на больничной койке, надев на обе ноги гипсовые повязки с блестками, а также шейный ортез, пишет Page Six.

Элтон Джон на больничной койке / Фото Instagram/eltonjohn

Певца окружали воздушные шары, открытки и цветочные композиции, что делало происходящее реалистичным. Однако в опубликованном в пятницу посте в Instagram он также опубликовал фотографию себя на мониторах камер, а также закулисные кадры звукового павильона и блестящих гипсовых повязок, снятых с ног.

Элтон Джон на больничной койке / Фото Instagram/eltonjohn

Убеждённый в том, что он действительно травмирован, один из фанатов прокомментировал: "Счастливого выздоровления", а другой написал: "Посылаю вам любовь, ваша музыка помогла мне пережить столько тяжёлых времён".

Другие просто посоветовали легендарной рок-звезде "скорее выздоравливать" и выразили свою "любовь и молитвы".

Некоторые фанаты, однако, разгадали истинную суть поста, которую 78-летний Джон ясно дал понять в своей подписи.

"Слишком сильно качнул… оказался в гипсе! За кулисами Spinal Tap ", — написал он. "Сегодня выходят новый фильм и альбом Spinal Tap II, где я поучаствовал в песнях "Listen To The Flower People" и "Stonehenge". Спасибо, что позволил мне быть частью этого!".

О персоне: Элтон Джон Элтон Джон – британский музыкант, певец, композитор, командор Ордена Британской империи. Он творит в жанрах рок, поп-рок, глэм-рок, софт-рок, ритм-энд-блюз. Обладатель пяти "Грэмми" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двух "Золотых глобусов" (1995, 2020), двух "Оскаров" (1995, 2020), "Тони" (2000) и "Эми" (2024). Как сообщает Википедия, Элтон Джон - один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

